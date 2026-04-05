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Así reaccionó el novio de Andrea Valdiri tras recibir su lujoso regalo; este fue su mensaje

Juan Daniel Sepúlveda, novio de Andrea Valdiri, compartió un curioso mensaje tras recibir el lujoso regalo de la barranquillera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Novio de Andrea Valdiri reacciona con mensaje tras lujoso regalo que ella le dio
Novio de Andrea Valdiri sorprende con mensaje tras lujoso regalo de ella. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Andrea Valdiri volvió a llamar la atención en redes sociales luego de sorprender a su pareja, Juan Daniel Sepúlveda, con un lujoso regalo que rápidamente generó una ola de reacciones entre su millones de seguidores.

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¿Qué dijo el novio de Andrea Valdiri tras recibir la camioneta?

A través de sus redes sociales, la barranquillera compartió un video en el que se evidenció el momento en que le entregó una camioneta de alta gama a su pareja.

En las imágenes se observa la sorpresa y la reacción de Juan Daniel, quien no tardó en pronunciarse públicamente tras la publicación.

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Luego de que el video fuera publicado, los comentarios no se hicieron esperar. Varios usuarios elogiaron el gesto de Andrea Valdiri, mientras que otros reaccionaron al mensaje que compartió su pareja tras recibir el regalo.

Novio de Andrea Valdiri reacciona con mensaje tras lujoso regalo que ella le dio
Novio de Andrea Valdiri sorprende con mensaje tras lujoso regalo de ella. (Foto: Canal RCN)

Uno de estos comentarios también fue de Juan Daniel Sepúlveda quien en un primer momento escribió:

“Te amo mi amor, eres única y la más especial, Dios nos siga guiando y cuidando en este camino tan lindo que estamos recorriendo”.

Posteriormente, el novio de Andrea Valdiri usó sus redes sociales con una publicación en la que aparece junto a Andrea Valdiri y de fondo la camioneta.

¿Cómo reaccionó el novio de Andrea Valdiri tras recibir la lujosa camioneta?

En esa imagen, acompañó el contenido con otro mensaje en el que escribió:

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“Gracias por ser y hacer lo que nunca nadie hizo conmigo, eres una bendición en mi vida”.

Además, agregó una frase adicional: “No hablo de lo material”, con la que hizo referencia al significado del momento tras recibir la camioneta.

Novio de Andrea Valdiri reacciona con mensaje tras lujoso regalo que ella le dio
Novio de Andrea Valdiri sorprende con mensaje tras lujoso regalo de ella. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse la publicación también generó diferentes comentarios entre los usuarios, por un detalle que llamó la atención.

Entre los comentarios, varios usuarios hicieron referencia a la vestimenta de ambos, ya que en las imágenes aparecen vestidos de blanco, aunque era ropa deportiva pero también llamó la atención que Andrea Valdiri sostenía un ramo de flores.

“Y los dos de blanco y en Semana Santa… muy raro” o “Seguro él no habla de lo material” fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales tras la publicación del novio de Andrea Valdiri.

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