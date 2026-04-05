Como es costumbre, cada domingo se realiza el brunch en La casa de los famosos Colombia, un espacio en el que los participantes responden preguntas planteadas por el líder de la semana y abordan diferentes temas relacionados con la convivencia y el juego.

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En esta ocasión, Eidevin mencionó una posible estrategia relacionada con los llamados “shippeos” dentro de la casa, haciendo referencia a lo ocurrido entre Alejandro y Yuli, sin embargo sus palabras generaron una reacción inmediata en Mariana Zapata y, posteriormente, en Karola.

¿Qué dijo Eidevin sobre los shippeos en La casa de los famosos?

Durante el brunch, Eidevin habló sobre la forma en la que algunos participantes podrían utilizar las relaciones dentro de la casa como parte del juego.

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En ese contexto, Mariana Zapata decidió intervenir y le pidió claridad sobre su postura, especialmente frente a los votos que podría tener por el fandom de Karola.

Mariana Zapata confronta a Eidevin en pleno brunch sobre los shippeos. (Foto: Canal RCN)

Luego, Mariana también mencionó que, en algún momento, su estrategia contemplaba la posibilidad de un “shippeo”, en caso de que surgiera una conexión con alguien.

Ante esto, Eidevin respondió que, cuando compartió con Mariana, sus sentimientos eran genuinos, pero que no percibía lo mismo de su parte.

“Era real, yo no te voy a brindar un sentimiento falso, pero toda la gente veía otra cosa y que el que estaba entregado era yo y no tú”, expresó Eidevin.

¿Cómo reaccionaron Mariana Zapata y Karola ante las palabras de Eidevin en La casa de los famosos?

Tras la respuesta de Eidevin, Mariana insistió en que esa no era la pregunta principal y buscó que aclarara si funcionaba o no un ‘shippeo’ en La casa. En ese momento, Alejandro también intervino para reiterar el enfoque de la pregunta.

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Karola, por su parte, se sumó a la conversación y le pidió a Eidevin que respondiera de forma directa: “¿Si o no?”.

Mariana Zapata confronta a Eidevin en pleno brunch sobre los shippeos. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, él intentaba explicar su punto, señalando que fuera del programa suele ser una persona busca enamorar a otras chicas y que pensó llevar esa misma actitud a la casa, pero diciendo que no sabía si funcionaba o no.

No obstante, el momento generó tensión entre Karola y Eidevin en donde ella le reclamaba por lo que había dicho tras la postura de Mariana.