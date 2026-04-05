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Aura Cristina Geithner no pudo contener el llanto en La casa de los famosos Colombia; ¿qué le pasó?

Aura Cristina Geithner se quebró en La casa de los famosos Colombia, reflejando la presión y la emotividad de la convivencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aura Cristina Geithner lloró.
Aura Cristina Geithner lloró en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La actriz y cantante Aura Cristina Geithner no pudo contener el llanto al pensar que su compañera Marilyn Patiño pueda abandonar La casa de los famosos Colombia 3.

Aura Cristina Geithner siente miedo por la posible eliminación de Marilyn Patiño.
Aura Cristina Geithner siente miedo por la posible eliminación de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le dijo Aura Cristina Geithner a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante una conversación muy emotiva, Aura Cristina le expresó a Marilyn que le ha cogido mucho aprecio en el poco tiempo que han compartido en la convivencia y que le daría muy duro que no le siguiera haciendo compañía.

Patiño, por su parte, le respondió que esperaba verla detrás de la puerta para abrazarla y celebrar juntas si lograba permanecer en la competencia.

El vínculo entre ambas empieza a tomar fuerza y parece perfilarse como una alianza distinta a los grupos ya establecidos dentro de la casa.

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¿Qué le dijo Marilyn Patiño a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, Marilyn también mostró su carácter en el brunch, donde señaló a Alejandro Estrada como alguien consumido por el juego, incapaz de diferenciar lo que es correcto de lo que no.

Estrada defendió su postura asegurando que la esencia del reality es precisamente jugar y que él se ha divertido mucho en el proceso.

Aura Cristina ha encontrado en Marilyn un apoyo emocional clave dentro de la casa. Su salida representaría un golpe fuerte para la actriz y cantante, que apenas empieza a adaptarse a la convivencia.

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La amistad que han construido se ha convertido en un refugio frente a las tensiones del juego, y perderla podría afectar su ánimo y su estrategia.

Por otro lado, si Marilyn logra quedarse, ambas podrían fortalecer su alianza y convertirse en un dúo influyente dentro del juego.

El público será quien determine si Marilyn Patiño continúa en la casa para seguir construyendo su amistad con Aura Cristina Geithner o si la actriz deberá enfrentar la convivencia sin su nueva aliada.

Lo cierto es que cada decisión, cada gesto y cada palabra dentro de La casa de los famosos Colombia 3 se convierten en piezas esenciales de un juego donde las emociones y las estrategias se entrelazan.

 

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