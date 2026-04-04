Carmen Villalobos reaccionó con curioso mensaje tras las declaraciones de su ex: “no quiero huir”

Luego de que Frederik Oldenburg hablara públicamente sobre su separación con Carmen Villalobos, la actriz captó la atención tras compartir una serie de contenidos de reflexión que no pasaron desapercibidos entre sus millones de seguidores.

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¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos?

El presentador deportivo confirmó en una entrevista para un pódcast que la relación con Carmen Villalobos había llegado a su fin en el mes de noviembre.

Según explicó, fue él quien tomó la decisión y aseguró que, en su momento, Villalobos le pidió mantener la situación en privado hasta el inicio de 2026.

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Sin embargo, al comenzar el año y no hacerse pública la ruptura, Frederik Oldenburg decidió consultarle nuevamente, a lo que, según sus palabras, ella respondió que podía hacer lo que considerara conveniente.

Carmen Villalobos sorprende con mensajes tras declaraciones de Frederik Oldenburg sobre ruptura. (Foto: AFP)

Aunque no entregó detalles sobre las razones de la separación, sí dejó claro que en ningún momento hubo infidelidad y que, al parecer, la relación concluyó en buenos términos.

Tras las palabras de Frederik Oldenburg que, por supuesto generaron revuelo en redes sociales, la reconocida actriz compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde suma millones de seguidores con curiosos mensajes.

¿Cómo reaccionó Carmen Villalobos tras las palabas de su ex Frederik Oldenburg?

Tras la difusión de la entrevista, Carmen Villalobos compartió en su Instagram una serie de imágenes con mensajes de reflexión. En ellas, se podían leer frases relacionadas con la fe y momentos personales, como:

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“Quédate en silencio”, “Hoy no quiero huir de este momento” y “Perdón por las veces que no veo”.

Carmen Villalobos sorprende con mensajes tras declaraciones de Frederik Oldenburg sobre ruptura. (Foto: AFP)

Más allá de estar relacionados con Dios y el contexto de la Semana Santa, el contenido llamó la atención y fue interpretado por algunos como una posible respuesta a las palabras de Frederik Oldenburg.

Cabe recordar que finales de enero, Carmen Villalobos apareció en un video junto a otra actriz con un curioso video sobre la soltería, lo que en su momento provocó especulaciones entre los seguidores sobre el estado de su relación.

Pese a las declaraciones de Frederik Oldenburg, Carmen Villalobos no ha hablado públicamente sobre el tema ni se ha referido a su situación sentimental.