La relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg vuelve a ser tema de conversación en redes. En esta ocasión, el periodista llamó la atención al revelar cómo vivió su proceso de ruptura con la actriz.

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¿Qué pasó entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La separación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se conoció públicamente a inicios de 2026, pero, según reveló el presentador, la ruptura ocurrió meses antes, específicamente en noviembre de 2025.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron su ruptura / (Foto de AFP)

De acuerdo con sus declaraciones, ambos decidieron mantener la situación en privado durante un tiempo, lo que generó especulaciones entre seguidores. Oldenburg explicó que existía un acuerdo entre los dos para no hacer pública la decisión de inmediato.

Además, aclaró que fue él quien tomó la decisión de finalizar la relación. El presentador señaló que se trató de un proceso personal en el que influyeron varios factores, desmintiendo versiones sobre una posible infidelidad.

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¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su separación con Carmen Villalobos?

Durante una entrevista con el periodista Rodner Figueroa, Oldenburg explicó que, aunque fue quien tomó la decisión, no se trató de algo sencillo. Según sus palabras, fue un proceso “duro, doloroso y complicado”.

Frederik Oldenburg reveló cómo vivió su separación de Carmen Villalobos / (Foto de AFP)

Asimismo, señaló que este tipo de situaciones son comunes y que muchas personas terminan relaciones incluso cuando aún existe afecto, pero reconocen que ya no es el lugar adecuado para continuar.

¿Cuántas personas no dejan su relación, incluso amando esa persona? Lo que saben que ese no es su lugar más.

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¿Frederik Oldenburg aún ama a Carmen Villalobos?

En medio de sus declaraciones, Oldenburg también abordó la pregunta sobre sus sentimientos hacia Villalobos. El presentador aseguró que se fue de la relación manteniendo el afecto, pero con la claridad de que debía tomar otra dirección.

Me fui amando ni relación, pero sabía que ya no era allí.

Indicó que conserva buenos recuerdos de la relación y destacó aspectos positivos de su tiempo juntos. Sin embargo, dejó claro que no está enfocado en responder a todas las opiniones que circulan en redes sociales.

Mientras tanto, la ruptura continúa siendo tema de conversación entre seguidores, quienes destacan a la expareja como una de las más recordadas en el mundo de la farándula.

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