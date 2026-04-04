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Pareja del fallecido piloto de Yeison Jiménez compartió mensaje tras el nacimiento de su bebé

Liliana Betancur, pareja de fallecido piloto de Yeison Jiménez, conmovió en redes tras anunciar el nacimiento de su bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Liliana Betancur, pareja de fallecido piloto de Yeison Jiménez, compartió emotivo mensaje en redes
Liliana Betancur, pareja de fallecido piloto de Yeison Jiménez, compartió el nacimiento de su bebé / (Foto de Freepik y AFP)

A casi tres meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, la historia del fallecido piloto que lo acompañaba vuelve a ser tema de conversación. Liliana Betancur, quien fue su esposa, enterneció en redes al compartir el nacimiento de su segundo hijo.

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¿Quién fue el piloto que falleció junto a Yeison Jiménez?

El nombre de Fernando Torres tomó relevancia tras el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron Yeison Jiménez, el piloto y otros acompañantes.

Fernando, de 38 años, era el piloto de confianza del artista y contaba con una trayectoria en la aviación.

¿Quién fue el piloto que falleció junto a Yeison Jiménez?
Fernando Torres fue el piloto que falleció junto a Yeison Jiménez / (Foto de Freepik)

Además de su perfil profesional, mantenía una relación cercana con el cantante, construida durante el tiempo que trabajaron juntos. Horas antes del vuelo, ambos habían compartido contenido en redes sociales en el que aparecían compartiendo y riendo juntos.

En el ámbito personal, Fernando Torres estaba casado con Liliana Betancur. La pareja tenía una hija y se encontraba a la espera de su segundo hijo cuando ocurrió el accidente.

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¿Qué mensaje compartió la pareja del piloto que falleció junto a Yeison Jiménez?

El pasado 3 de abril, Liliana Betancur dio a conocer a través de sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo. La publicación incluyó una recopilación de momentos relacionados con el proceso previo a la llegada del bebé.

¿Qué mensaje compartió la pareja del piloto que falleció junto a Yeison Jiménez?
Nació el segundo hijo del piloto que falleció junto a Yeison Jiménez / (Foto de Freepik)

Entre las imágenes compartidas había ecografías, momentos del baby shower en los que aparecía el fallecido piloto y varias fotografías familiares. También se incluyeron fotografías de la hija mayor junto al recién nacido.

El contenido generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la forma en que la mujer decidió compartir este momento.

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¿Qué mensaje compartió la pareja del piloto de Yeison Jiménez?

Junto a las imágenes, Liliana Betancur publicó un mensaje escrito en forma de carta, en el que se presenta la voz del bebé dirigida a su padre.

El texto señala que el bebé crece mientras espera el momento de nacer y reunirse con su familia. Además, incluye agradecimientos por el afecto recibido incluso antes de su nacimiento.

Hola, papito. Sé que llevas mucho tiempo soñando conmigo. Que muchas veces, en silencio, pediste a Dios por mi llegada. Y aunque mamá tenía miedos, dudas y preguntas, su amor por ti y por mí es más grande que cualquier temor…

Finalmente, el mensaje cierra con una despedida dirigida al padre, en la que el bebé expresa su afecto. También menciona que espera el momento de encontrarse con él, dejando una frase de cierre en la que anticipa ese encuentro y firma el mensaje como “Bebé”.

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