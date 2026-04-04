Una dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia generó una discusión entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, situación que también provocó reacciones fuera del reality, entre ellas la de Jhorman Toloza, expareja de la participante.

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¿Por qué discutieron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos?

En medio de una actividad en la que los participantes debían recrear dinámicas y “shippeos” del programa, Alexa Torrex se acercó a Tebi Bernal para proponerle participar juntos. Sin embargo, él rechazó la idea en varias ocasiones y mencionó que actuaría como "extra".

Alexa Torrex y Tebi protagonizan discusión en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

La insistencia de Alexa generó tensión entre ambos. Ante la negativa repetida de su compañero, ella cuestionó por qué tenía que insistirle para participar en la dinámica.

Luego de varios intentos sin respuesta positiva, Alexa expresó que él podía hacer lo que "se le diera la gana" y decidió retirarse del lugar.

Posteriormente, indicó que realizaría la actividad con Juanda Caribe, marcando así el cierre del intercambio con Tebi dentro de la dinámica.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras su discusión con Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Después del episodio, Alexa fue vista en su habitación llorando. En ese momento, Valentino se acercó para aconsejarle que analizara cómo podía percibirse la situación desde afuera, a lo que ella respondió que era consciente de ello.

Alexa Torrex rompió en llanto tras discutir con Tebi en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, Aura Cristina Geithner comentó que no entendía completamente la dinámica, pero que comprendía la reacción de Alexa como mujer. Durante la conversación, Torrex manifestó que sentía rabia y que ese tipo de comportamiento no la representaba.

"Me da una rabia conmigo. Yo no soy así", dijo Alexa.

Más adelante, Alejandro Estrada se acercó a Tebi para contarle que Alexa se encontraba afectada por lo ocurrido. Frente a esto, él respondió que prefería continuar enfocado en su estrategia dentro del programa.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a la discusión de Alexa Torrex y Tebi?

El momento fue compartido en la cuenta oficial del Canal RCN, donde distintos internautas reaccionaron a lo sucedido. Entre los comentarios, uno de los que más llamó la atención fue el de Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex.

Según se evidenció en la publicación, Toloza le dio like al contenido y dejó un comentario breve en el que expresó su punto de vista:

“Qué boleta”, escribió.

La reacción generó nuevas respuestas por parte de los usuarios, quienes debatieron sobre la situación y el contexto del comentario, sumando un nuevo capítulo de conversación alrededor del reality.