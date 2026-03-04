En medio de esta tradición religiosa, muchas familias colombianas mantienen vivas creencias y costumbres que siguen con especial rigor durante el Viernes Santo, evitando ciertas actividades por respeto a la fecha. ¿Cuáles son? Aquí te las contamos.

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¿Qué se evita hacer en Viernes Santo en Colombia?

La Semana Santa es una de las fechas más significativas del año, pues durante estos días millones de colombianos conmemoran con fervor los últimos momentos de la vida y muerte de Jesús.

El Viernes Santo es una fecha de profundo respeto para muchos creyentes, quienes conmemoran la muerte de Jesús. (Foto: Freepik)

Por eso, especialmente en Jueves Santo y Viernes Santo, muchos creyentes católicos optan por suspender ciertas actividades cotidianas como muestra de respeto por la ocasión.

Entre las tradiciones más populares está la de evitar el contacto con el agua. Para algunas familias, lavar el cuerpo o la ropa durante el Viernes Santo es fundamental, ya que, según antiguos mitos populares, hacerlo podría provocar que la persona “se convierta en pez”.

Otra creencia muy extendida tiene que ver con las relaciones !ntim4s en pareja durante este día sagrado. Según la tradición popular, quienes lo hagan podrían "quedar pegados", una advertencia que por años ha pasado de generación en generación.

A estas creencias se suman otras costumbres como evitar trabajar, comer carne roja, escuchar música, reírse, jugar o hacer el aseo general de la casa, prácticas que algunas familias consideran una falta de respeto e incluso un pecado en una fecha tan solemne.

Sin embargo, existe otra actividad que muchos no conocían y que también hace parte de estas creencias populares.

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¿Qué más no se puede hacer en Viernes Santo en Colombia?

En algunos lugares y comunidades religiosas del país también persiste la creencia de que no se debe vestir de rojo durante el Viernes Santo.

Según este mito popular, ese color se asocia con el diablo y podría atraer su presencia a la vida de quien lo use, trayendo consigo mala suerte y ausencia de prosperidad.

Para algunas personas, vestir de rojo durante el Viernes Santo se asocia con atraer energías negativas o darle cabida al diablo. (Foto: Freepik)

¿De dónde surgieron estas prohibiciones de Viernes Santo?

Estas prohibiciones de Viernes Santo no provienen directamente de la Biblia, sino de creencias populares que fueron tomando fuerza con el paso de los años.

En épocas antiguas, la Iglesia católica tenía una influencia mucho mayor sobre la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en los pueblos, lo que llevó al surgimiento de normas no escritas que muchas personas asumieron como mandatos religiosos.

Algunas prohibiciones que no se pueden hacer un Viernes Santo vienen de creencias populares que fueron tomando fuerza con el paso de los años. (Foto: Freepik)

Con el tiempo, estas costumbres comenzaron a seguirse con gran rigor por temor a un posible castigo divino, alimentando mitos que pasaron de generación en generación.

Sin embargo, con la llegada de una sociedad más abierta y el crecimiento del mundo urbano, muchas de estas creencias fueron perdiendo fuerza y veracidad, quedando hoy más como parte de la tradición popular que como una obligación religiosa.