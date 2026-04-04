Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, genera opiniones divididas tras presumir su look: “Coqueta”

La pareja de Juanda Caribe volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video en el que presumía su atuendo, pero como siempre su vida personal con el participante de La casa de los famosos Colombia se llevó el protagonismo.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Sentido luto en la televisión! Falleció reconocido periodista en accidente de motocicleta

¿Qué mostró Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, en su video?

Sheila Gándara, quien no suele publicar con frecuencia en sus redes sociales, sorprendió en esta ocasión al subir un video en el que aparece luciendo un conjunto de dos piezas en color blanco con puntos negros.

Esposa de Juanda Caribe desata críticas y consejos tras presumir su look. (Foto: Canal RCN)

En el video, la creadora de contenido utiliza la canción “Coqueta” de Fuerza Regida, mientras se acerca y se aleja de la cámara, mostrando diferentes ángulos de su outfit.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba contestó la llamada y el jefe la sorprendió con una radical decisión: ¿cuál es?

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron de inmediato, elogiando su belleza, pero más allá de presumir su look, los comentarios por su vida personal de nuevo no se hicieron esperar.

¿Por qué Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, se llevó críticas tras mostrar su look?

Varios usuarios intentaron darle consejos con mensajes como: “Juanda te quiere solo a ti y a Victoria” o “Dale otra oportunidad a Juanda, por favor”.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara genera revuelo tras inesperado gesto a Jessi Uribe en pleno show: “Mentiroso”

Esto, luego de la polémica en la que se ha visto envuelto Juanda Caribe tras la filtración de unos supuestos chats en los que se le vincula con otras mujeres.

Tampoco faltaron los comentarios críticos hacia Sheila, como: “¿Qué pensó cuando se metió con Juanda? Es súper hermosa”.

Esposa de Juanda Caribe desata críticas y consejos tras presumir su look. (Foto: Canal RCN)

Como bien se conoce el participante de La casa de los famosos Colombia ha generado opiniones divididas desde que comenzó su participación en el reality.

Mientras tanto, los seguidores siguen expectantes a lo que pueda pasar con la relación de Sheila Gándara con Juanda Caribe, pues ella no ha dado ninguna declaración sobre los chats ni se ha referido directamente al tema, aunque ha dejado algunos comentarios que generan más especulación sobre lo que podría estar pasando.

Recientemente tomó una radical decisión de cambiar su look por completo y, de nuevo, generó una ola de reacciones entre los usuarios en internet.