Paola Jara genera revuelo tras inesperado gesto a Jessi Uribe en pleno show: “Mentiroso”

Paola Jara y Jessi Uribe se apoderaron recientemente de las tendencias en Colombia luego de una inesperada reacción que tuvo la cantante con su esposo en pleno concierto.

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¿Qué ocurrió durante el concierto entre Paola Jara y Jessi Uribe?

El momento llamó la atención de los asistentes al show y, posteriormente, de los usuarios en redes sociales quienes no duraron en reaccionar a la curiosa acción de Paola Jara.

El video fue compartido inicialmente por la misma artista en sus redes sociales y, en cuestión de horas, comenzó a circular ser replicado en cuentas de los internautas, donde ha acumulado múltiples reacciones.

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Todo ocurrió durante una de sus presentaciones en vivo, en la que ambos interpretan una de sus canciones, en la se habla del desamor e infidelidad.

En el video, mientras cantaban el tema, Paola Jara y Jessi Uribe recreaba parte de la historia que relata la canción, como suelen hacerlo en sus shows.

Paola Jara sorprende con inesperado gesto hacia Jessi Uribe en concierto. (Foto: AFP)

No obstante, Paola Jara sorprendió al realizar un gesto inesperado hacia Jessi Uribe dándole una ‘caquetad@’ seguida de una expresión en la que lo llamó “mentiroso” y se fue.

Más allá de ser actuación y parte del show en vivo, realmente lo que llamó la atención fue la reacción luego de este gesto.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe tras inesperado gesto de Paola Jara?

El gesto del cantante de música popular también fue evidente en el video, ya que reaccionó ante lo ocurrido en tarima y se mostró sorprendido ante la ‘bofetada’ de Paola Jara.

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Tras la publicación del video, como era de esperarse, los internautas reaccionaron a lo ocurrido y señalaron que no parecía una actuación, sino una acción que, al parecer, no hacía parte del show, mientras Paola Jara respondió ante lo ocurrido:

Paola Jara sorprende con inesperado gesto hacia Jessi Uribe en concierto. (Foto: AFP)

“Es actuación o qué”, escribió un usurario, lo que generó que la misma Paola respondiera: “Pues la cachetad@ fue muy real”.

También, la propia Paola Jara acompañó el video en sus redes sociales donde suma millones de seguidores con un mensaje que decía: “¡Europa, esperamos que estén listos para esto! ¡Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción! 🤭🤭 upsss”.