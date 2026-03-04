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Así luce ahora el hombre más tatuado tras borrar todos sus tatuajes de su rostro: eran 180

El hombre más tatuado sorprendió al borrar todos sus tatuajes de su rostro por una razón que llamó la atención de sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El hombre más tatuado de Brasil borró sus tatuajes de su rostro
El hombre conocido como el más tatuado del mundo eliminó 180 tatuajes de su rostro. (Foto: Freepik)

El hombre más tatuado del momento decidió eliminar los diseños que durante años definieron su imagen, dejando ver un rostro prácticamente irreconocible y marcando el inicio de una nueva etapa personal en su vida.

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¿Quién es el hombre más tatuado del mundo que se borró todos sus tatuajes?

Se trata de Leandro de Souza, un hombre brasileño que se volvió viral tras compartir en sus redes sociales la transformación física que ha iniciado al eliminar los más de 180 tatuajes de su rostro.

El hombre más tatuado de Brasil se borró todos los tatuajes
El hombre más tatuado de Brasil se borró todos los tatuajes. (Foto: Freepik)

En el pasado, Leandro lucía su cara completamente cubierta con un diseño de calavera, mientras que el resto de su cuerpo estaba lleno de distintos tatuajes.

Sin embargo, tras años marcados por el consumo de sustancias y una profunda depresión que lo llevó al límite, decidió borrarlos al encontrar un nuevo rumbo en su vida y redescubrir su verdadera identidad.

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¿Por qué decidió borrar sus tatuajes del rostro quien era considerado el hombre más tatuado?

Leandro ha expresado tanto en redes como en medios que la decisión de remover parte de los tatuajes de su rostro fue en parte gracias a que encontró en la fe evangélica un camino para redefinir su vida.

Los tatuajes, que antes formaban parte de su identidad pública, ya no representaban quién era ahora, por lo que decidió borrarlos y mostrar un rostro más cercano a su verdadera esencia.

Tras realizar dicho procedimiento, Leandro aseguró que se dedica gran parte de su tiempo a contar su historia y predica la palabra de Dios, alertando a los jóvenes sobre los riesgos de tomar decisiones impulsivas en momentos de vulnerabilidad emocional, y mostrando que es posible reconstruirse y seguir adelante, incluso después de haber vivido experiencias difíciles.

El hombre más tatuado de Brasil se borró todos los tatuajes: así luce ahora
Tras borrar los tatuajes de su rostro, Leandro de Souza se ha enfocado en predicar el evangelio. (Foto: Freepik)

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¿Cómo fue el proceso de eliminación de los tatuajes?

Eliminar los tatuajes, especialmente los del rostro, ha sido un proceso largo y doloroso. Leandro ha recurrido a varias sesiones de láser para ir eliminando la tinta acumulada durante años.

Aunque cada sesión requiere paciencia y cuidado, el resultado ha sido evidente: su rostro ahora luce más natural y permite ver su apariencia original, mostrando un cambio radical que refleja su nueva etapa de vida.

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