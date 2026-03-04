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Así es el nuevo tatuaje de Melissa Gate que llamó la atención de sus fans

Melissa Gate mostró a sus fans su nuevo tatuaje, pero sorprendió aún más al confesar que se hizo otro que no podía revelar. ¿Por qué?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate enseñó a sus fans el nuevo tatuaje que se hizo en su cuerpo
Melissa Gate presumió con orgullo en redes su nuevo tatuaje. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido paisa, Melissa Gate ha llamado la atención de sus miles de seguidores al presumirles su nuevo tatuaje; sin embargo, confesó que se realizó otro que no podría enseñar.

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¿Cómo es el nuevo tatuaje que se hizo Melissa Gate en su piel?

A través de sus redes sociales, donde ya supera el millón de seguidores, la finalista de La casa de los famosos Colombia volvió a sorprender a sus fans al mostrar el nuevo tatuaje que decidió hacerse.

Melissa Gate enseñó a sus fans el nuevo tatuaje que se realizó
Melissa Gate enseñó a sus fans el nuevo tatuaje que se realizó. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido dejó ver que el diseño está ubicado a la altura de su s3n0 izquierdo, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Se trata de un símbolo similar a una flor, repetido varias veces y unido entre sí, formando un diseño llamativo y delicado.

Además, Melissa eligió hacerlo en color rojo, una elección que rápidamente captó la atención de sus fans.

Sin embargo, lo que más curiosidad despertó fue la confesión que hizo después, pues reveló que se realizó otro tatuaje adicional, aunque aseguró que no podía mostrarlo.

Con ello, dejó entrever que el nuevo diseño estaría ubicado en una zona mucho más 1ntima.

Mira esta belleza y les mostraría lo otro, pero no puedo, no puedo", expresó entre risas.

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¿Cuántos tatuajes tiene Melissa Gate?

Melissa Gate no ha confirmado recientemente una cifra exacta, pero en entrevistas pasadas y perfiles sobre su carrera se ha mencionado que lleva más de 50 tatuajes en su cuerpo, una cifra que además coincide con la gran cantidad de diseños visibles en su cuello, pecho, brazos y manos.

Con los nuevos tatuajes que ha mostrado en redes, esa cantidad incluso podría ser mayor hoy.

Más allá del número, sus tatuajes se han convertido en una parte clave de su imagen y en uno de los rasgos que más llaman la atención entre sus seguidores.

Melissa Gate reveló a sus fans el nuevo tatuaje que se realizó
Melissa Gate reveló en alguna oportunidad, que tiene más de 50 tatuajes en su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuáles son los próximos proyectos de Melissa Gate?

Tras su regreso a La casa de los famosos Colombia como invitada especial, Melissa Gate dejó entrever que pronto viajará a República Dominicana para cumplir con algunos compromisos profesionales que aún no ha revelado por completo.

Por ahora, la influencer se ha enfocado en crear contenido para sus redes sociales, donde sigue sacando sonrisas a sus seguidores con videos y publicaciones llenas de humor y entretenimiento.

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