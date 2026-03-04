Melissa Gate hizo impactante confesión sobre su autismo: ¿qué dijo?

Melissa Gate,recordada por su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia 2025, nuevamente capturó la atención en redes sociales tras referirse a su diagnóstico autista, tema del que habló con completa sinceridad y que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal contestó la llamada y el jefe lo sorprendió con una difícil decisión, ¿cuál es?

¿Cuál fue la difícil confesión que hizo Melissa Gate sobre su diagnóstico con autismo?

En medio de una entrevista que la finalista de la segunda temporada del reality de convivencia concedió al podcast 'El placer de tenerte', se sinceró respecto a esta condición de la que habló durante su participación en el programa el año anterior.

Artículos relacionados Influencers Hermana de Alexa Torrez le cantó la tabla a sus papás y defendió a Jhorman Toloza tras polémica

"A mí me han diagnosticado autismo tarde ahora, grado uno", señaló la creadora de contenido. Además, hizo énfasis en que, en su caso, empezó a detectar este diagnóstico mientras estaba pendiente de su hijo.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor presentó con romántica fotografía a su nuevo novio: ¿salió del clóset públicamente?

¿Cómo descubrió Melissa Gate que tenía autismo?

De acuerdo con el testimonio de la también cantante antioqueña, para ella no fue nada fácil entender cuál era su condición, sin embargo, luego de comprobarlo muchas situaciones que antes no tenían sentido.

"Yo por ejemplo lo viví fue porque me tocó aprenderlo a golp3s, yo por ejemplo ya comprendo por qué a veces no me funcionaban ciertos trabajos o por qué con ciertas personas no conecto", confesó.

Durante sus palabras, Gate, aseguró que pese a tener autismo, ella trata de ser una persona "super funcional" para poder llevar una vida completamente normal.

¿Qué es autismo, la condición que padece Melissa Gate?

Cabe señalar que, el autismo (también llamado TEA) es una condición del desarrollo que afecta la manera en que una persona se comunica, interactúa con los demás y percibe el mundo.

De acuerdo con expertos, no se trata de una enfermedad ni algo que “se cure”, sino una forma diferente de funcionamiento del cerebro. Por eso se habla de espectro, porque cada persona lo vive de manera distinta: algunas pueden tener necesidades de apoyo más altas y otras llevar una vida completamente independiente.

A lo largo de su participación en La casa de los famosos Colombia, la exfinalista abrió su corazón para hablar del tema y compartir con sus compañeros más cercanos, cómo se percibe la vida siendo una persona diagnosticada con autismo.