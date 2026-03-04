Sofía Avendaño reveló a sus seguidores el inesperado audio que le envío Yina Calderón: ¿la amenazó?

La modelo paisa Sofía Avendaño acudió a sus redes sociales en las últimas horas para compartir un audio que le envió Yina Calderón, desatando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué dice el audio que le envió Yina Calderón a Sofía Avendaño y que expuso en redes?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, Sofía Avendaño decidió acercarse a sus seguidores con una dinámica de preguntas y respuestas, invitándolos a preguntarle sobre cualquier tema que quisieran conocer.

Sofía Avendaño reveló a sus fans un audio que le envió Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Fue en medio de esa actividad que uno de sus fans quiso saber qué opinaba del trabajo que Yina Calderón viene realizando desde México. La pregunta sorprendió a Sofía, quien aprovechó el momento para mostrar la inesperada conversación que tuvo con la empresaria huilense.

Para responder, la modelo compartió un audio que le envió Yina, en el que le agradece, la motiva a creer más en sí misma y a sacar provecho de su belleza.

Gracias, Sofía, espero que algún día nos podamos tomar un café. Tú también dala toda, créete el cuento. Tú eres una mujer muy bonita que donde llega impacta. Entonces aprovecha esto para que este sea tu año”, se escucha en el mensaje.

Además de revelar el inesperado audio, Sofía también contó en qué terminaron sus antiguas rencillas con Yina, dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores.

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¿Qué contó Sofía Avendaño sobre en qué terminaron sus conflictos con Yina Calderón?

En el mismo mensaje en el que compartió el audio, la modelo antioqueña aseguró que tanto ella como Yina ya dejaron atrás los conflictos que en su momento se hicieron mediáticos.

Incluso, reveló que antes de realizarse el reencuentro entre los exparticipantes del reality del Canal RCN, ambas ya habían hecho las paces.

Sofía también expresó su alegría al ver que Yina está cumpliendo uno de sus grandes sueños: consolidarse como una reconocida presentadora en México, un logro que dijo celebrar con sinceridad.

Yina Calderón y Sofía Avendaño hicieron las paces. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué conflictos tuvieron Sofía Avendaño y Yina Calderón en el pasado?

La tensión entre Sofía Avendaño y Yina Calderón nació a raíz de un incómodo episodio ocurrido en una reconocida discoteca de Pereira.

Según ha contado Sofía, todo se desató por una discusión relacionada con el uso del sanitario de mujeres, situación que rápidamente escaló y terminó convirtiéndose en una pelea que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Desde entonces, el cruce entre ambas se convirtió en uno de los enfrentamientos más comentados del entretenimiento, alimentado por indirectas, versiones encontradas y reacciones en plataformas digitales.

Ese episodio marcó el inicio de una enemistad que, durante meses, despertó curiosidad entre sus seguidores.