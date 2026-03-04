Kris R sorprendió al confirmar qué parte del cuerpo de Karina García sí es natural
Kris R sorprendió en redes sociales al revelar cuál sería la única parte del cuerpo de Karina García que sí es natural.
En pleno directo, Kris R dejó sorprendidos a los fans de Karina García al revelar qué parte del cuerpo de la modelo sí es completamente natural.
¿Qué parte del cuerpo de Karina García sí es natural, según Kris R?
En las últimas horas, Karina García y Kris R sorprendieron a sus seguidores al realizar un directo en el que hablaron sobre su relación y los proyectos que tienen a futuro.
Sin embargo, en medio de la transmisión, el cantante terminó revelando un detalle del cuerpo de su pareja que no pasó desapercibido para los fans.
Todo ocurrió mientras la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se peinaba y varios usuarios en el chat preguntaban por qué el artista de género urbano no aparecía saludando. Fue entonces cuando entró en escena, le dio una palmada en los glút30s a Karina y comentó, entre risas, cuánto le gustaban.
Tras ese momento, la panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' lo retó a contarles a sus seguidores si esa parte de su cuerpo era natural.
Sin dudarlo, Kris respondió con total seguridad que sí, soltando una confesión que tomó por sorpresa a muchos de los presentes en el en vivo.
¿Qué reveló Kris R en el directo con Karina García?
Durante el en vivo, el cantante colombo-estadounidense confesó que no le atraen los glút30s falsos, por lo que Karina no dudó en preguntarle si alguna vez había salido con una mujer así.
Él admitió que sí, pero dejó claro que eso nunca fue un impedimento para seguir con la relación.
¿Cuál fue la opinión de Karina García sobre los glút30s falsos?
Karina también dio su opinión al respecto y aseguró que muchas mujeres que se han realizado este procedimiento lucen maravillosas.
Incluso, en tono jocoso, comentó que en su caso era "totalmente natural", en medio de risas, mientras en los comentarios varios de sus fans le indicaban que estaba haciendo el mismo contenido con Kris que hacía con Altafulla.
El mismo contenido que hacía con Altafulla", "Qué lindos, deben, Dios los bendiga 😍❤️" y "Yo tenía un novio ajajaja", fueron solo algunos de los comentarios.
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