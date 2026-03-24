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¿Altafulla se estaría dando una nueva oportunidad en el amor?: esto se sabe

Altafulla dio señales de que posiblemente estaría estrenando un nuevo romance, luego de revelar una historia indiscreta.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Altafulla sorprende con mensaje que despertó rumores de romance
Altafulla deja ver señales de un nuevo capítulo en el amor.(Foto: Canal RCN-Freepik)

El ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, Andrés Altafulla, está dando de qué hablar luego de despertar rumores sobre un nuevo romance, pues una pregunta que hizo en sus redes sociales causó revuelo sobre esta posible teoría.

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El artista, quien dentro del reality de convivencia conoció a Karina García, en donde nació su relación, estaría soltero desde septiembre de 2025, luego de que su expareja anunciara que ya no iban más.

El anuncio de su ruptura se dio cuando Altafulla dio una entrevista en donde mencionó a Karina y a sus hijos, pero ella refutó en sus historias diciendo que dolía que todavía hablara de ella cuando ya habían terminado.

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¿Altafulla estrenaría un nuevo romance tras meses de soltería?

A través de sus historias en Instagram, Altafulla reveló que viajará a Estados Unidos y por eso, dejó una cajita de preguntas, donde les pidió a sus seguidores que le recomendaran un detalle “que nunca falla” de ese país.

Altafulla deja ver señales de un nuevo capítulo en el amor.
Altafulla genera sospechas tras curioso mensaje en redes. (Foto: Canal RCN)

En la misma imagen, escribió: Denme ideas que es pa’ una tarea”, mensaje que generó revuelo porque, para algunos, esto significa que estaría en etapa de conquista o hasta ahora estaría estrenando un nuevo amor a quien quiere impresionar.

Por otro lado, la canción que puso en su historia es una de su interpretación que se llama “Otra noche”, la cual, dice que le regale otro beso. Sin duda, esto, sus seguidores lo tomaron como una indirecta.

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¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2026?

Que Altafulla despierte dudas sobre un posible romance, abre el debate de entonces por qué le dio un beso a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026.

Altafulla genera sospechas tras curioso mensaje en redes
Altafulla sorprende con mensaje que despertó rumores de romance. (Foto: Canal RCN)

Pues durante los tres días que estuvo en la competencia siendo el apoyo del líder tirano, no perdió su tiempo y coqueteó con Yuli Ruiz, además le dio un beso en frente de Alejandro Estrada, cumpliendo un reto.

Por otro lado, Altafulla no solo le dio un beso a Yuli, sino a Karola, en la misma noche que él llegó, pues la famosa tampoco perdía el tiempo y coqueteaba cada vez que podía.

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