Aida Victoria Merlano aclaró su relación con el hombre que tiene su nombre tatuado: ¿son pareja?
Aida Victoria Merlano puso fin a los rumores y habló sobre su relación con el hombre que tiene su nombre tatuado.
Aida Victoria Merlano puso fin a los rumores sobre una supuesta relación sentimental con un misterioso hombre que tenía tatuado su nombre en una de sus muñecas. La reconocida creadora de contenido habló de manera directa y se sinceró sobre si mantiene o no un vínculo sentimental con esta persona.
¿Por qué Aida Victoria Merlano fue vinculada amorosamente con misterioso hombre?
Durante la noche de este jueves 19 de marzo, Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes sociales con un inesperado video en el que hizo referencia a los rumores que surgieron tras el clip en el que presumía que un misterioso hombre tenía su nombre tatuado.
Dicho audiovisual generó todo tipo de especulaciones en redes sociales, al punto de que sus seguidoras comenzaron a investigar la identidad de esta persona. Por esta razón, Aida decidió hablar del tema para poner fin a los rumores y aclarar cómo está su vida amorosa actualmente.
¿Aida Victoria Merlano tiene una relación con el hombre que tiene tatuado su nombre?
Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida explicó que todo se trataba de contenido para divertir a sus seguidoras. Según contó, aprovechó que su amigo tenía un tatuaje en honor a su mamá, quien se llamaba igual a ella, para hacer la publicación que generó la polémica.
“Me salió una noticia: ¿quién es el nuevo novio de Aida? Y yo, uyyy, ¿quién? A mí se me olvida que me sigue gente. Me fui a rumbear con unos amigos, uno de ellos tiene una mamá que se llama Aida y tiene tatuado el nombre de la mamá”.
Sin embargo, la situación terminó saliéndose de control, por lo que se vio en la necesidad de aclarar que continúa soltera.
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“Entonces yo hice un video. Obviamente dije, las muchachas se van a reír tanto, ellas que saben cómo jodo yo la vida... pues resulta que no, mi amor, ya me lo engancharon de marido, estaban buscando al tipo”, explicó.