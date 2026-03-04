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Alexa Torrex y Tebi Bernal protagonizaron emotivo acercamiento en La casa de los famosos: ¿Volvió el Shippeo?

Alexa Torrex y Tebi Bernal sorprendieron a sus fans con un emotivo acercamiento en La casa de los famosos Colombia. ¿Volvió el Shippeo?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron un acercamiento romántico en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron un acercamiento "romántico" en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Un momento inesperado sacudió La casa de los famosos Colombia cuando Alexa Torrex y Tebi Bernal protagonizaron un acercamiento que habría dejado al descubierto la intensidad de sus sentimientos.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal recientemente en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Alexa Torrex y Tebi Bernal habían dejado claro que mantendrían cierta distancia dentro del reality de Canal RCN para evitar confusiones sobre sus sentimientos, recientemente tuvieron un inesperado acercamiento muy comprometedor que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron un inesperado acercamiento en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron un inesperado acercamiento en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, la pareja estaba conversando con Juancho Arango sobre cómo, al parecer, la artista cucuteña no había dejado dormir a sus compañeros.

Mientras Alexa explicaba su versión de los hechos, Tebi la tomó de la mano e intentó acercarla para que se sentara en sus piernas.

Alexa, sin embargo, prefirió sentarse a su lado mientras continuaba la conversación con Juancho. Fue entonces cuando Tebi comenzó a morderla de manera juguetona, mirándola con evidente admiración.

Al percatarse de la escena, el actor decidió alejarse poco a poco, dejando a la pareja sola y permitiendo que los televidentes presenciaran otro momento comprometedor entre Alexa y Tebi.

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¿Qué otro momento comprometedor realizaron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Cuando Juancho Arango se retiró, Alexa se dirigió a Tebi con picardía y le preguntó por qué no le mordía una n4lg4, mientras él le decía que se veía mucho mejor sin sus lentes de contacto.

Minutos después, la cucuteña lo reprendió por haberle echado agua en la espalda, a lo que Tebi respondió con humor que se la echaría en otra parte del cuerpo por "dramática, fastidiosa y cansona", provocando que Alexa se le avalanzara encima entre risas.

La escena no pasó desapercibida para los seguidores del reality, quienes rápidamente comentaron y se mostraron entusiasmados con este nuevo acercamiento, avivando los rumores de un posible "nuevo shippeo" entre ambos.

Así fue el inesperado acercamiento entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex y Tebi Bernal sorprendieron en redes con su inesperado acercamiento en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijeron los fans en redes sobre el inesperado acercamiento de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Entre los comentarios de los seguidores, se pudo notar una opinión dividida: mientras algunos celebraban el acercamiento de la pareja, otros consideraban que los participantes no deberían mostrar ese tipo de gestos frente a sus parejas.

Alexa te entendemos, jamás dejaría a Tebi, ese hombre me encanta, uff, qué envidiaaaaa", "Yo amaba a Alexa, pero se apagó con ese shippeo. Ahora solo voy con Alejo" y "Me encantaría verlos como pareja, se ven superlindos" fueron solo algunos de los mensajes que dejaron en redes.

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