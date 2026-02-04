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Tebi Bernal le robó el poder de salvación a Karola Alcendra: ¿a quién salvará?

Tebi Bernal y Karola Alcendra se enfrentaron en el robo del poder de salvación, logrando la victoria el deportista en La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tebi Bernal cambia el juego tras quitarle la salvación a Karola Alcendra
Tebi Bernal sorprende al arrebatarle la salvación a Karola Alcendra. (Foto: Canal RCN)

El lunes 30 de marzo, Karola Alcendra ganó el liderazgo y desde entonces, ha puesto esa casa pies arriba, pues ha provocado a algunos de sus compañeros hasta el punto de generar discusiones y esto comprueba que se sabe su forma de jugar.

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Sin embargo, entre tantas discusiones, la costeña se ganó una sanción y aún siendo líder, tuvo que pasar una noche en el calabozo junto a Alexa Torrex, con quien protagonizó una dura escena en la mañana del miércoles 1 de abril.

Precisamente, Karola y Alexa sobrepasaron los límites y el jefe las castigó, luego de que las mujeres tuvieran un enfrentamiento incómodo.

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Por otro lado, siendo líder, en la gala de esta noche del jueves santo 2 de abril, Alcendra se enfrentó a Tebi Bernal en la prueba del robo de salvación.

¿Quién ganó la prueba de Salvación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante el día, Tebi Bernal fue el finalista en la primera prueba de Salvación, pues logró ganarles a sus otros compañeros el beneficio de tener una última oportunidad de obtener este gran poder.

Tebi Bernal sorprende al arrebatarle la salvación a Karola Alcendra
Tebi Bernal se queda con la salvación tras vencer a Karola Alcendra. (Foto: Canal RCN)

De hecho, ha sido el día de suerte para el participante, por un lado, por llegar a la final de la prueba de Salvación y por otro, porque esta tarde contestó el teléfono que sonó a las 4:55 PM y eso lo llevó a ganar el gran beneficio de nominar a uno de sus compañeros.

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En este sentido, Karola Alcendra y Tebi se enfrentaron esta noche por ese anhelado poder de salvación y fue el deportista quien se llevó la victoria y mañana tendrá la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros o salvarse a él mismo.

Pues Tebi está dudando en salvarse a él, porque quiere probar placa al quedar nominado por el público.

¿Cómo está la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tebi Bernal se queda con la salvación tras vencer a Karola Alcendra
Tebi Bernal cambia el juego tras quitarle la salvación a Karola Alcendra. (Foto: Canal RCN)

En la noche del miércoles de nominación, en la placa se unió para acompañar a Valentino Lázaro, quien quedó nominado por la eliminada Yuli Ruiz, Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Juancho Arango, quienes fueron los que más votos recibieron de parte de sus compañeros.

Mientras tanto, Marilyn Patiño y Beba fueron nominadas por la líder, Karola Alcendra, pero la actriz recibió su nominación debido a la llamada del jefe.

Por su lado, Tebi es nominado por el público y tras contestar el teléfono, ganó el beneficio de poder dejar en placa a Mariana Zapata.

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