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Alejandro Estrada respondió pregunta sobre su vida personal: “Me encanta la idea”

Alejandro Estrada habló con sus seguidores y resolvió una duda acerca de su futuro personal y sentimental.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Alejandro Estrada reveló si quiere tener más hijos.
Alejandro Estrada está disfrutando de su triunfo en La casa de los famosos. Foto: RCN

Alejandro Estrada está volviendo a la realidad tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia. El actor y empresario se alzó con la victoria en la tercera temporada, superando a Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

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Estrada obtuvo una alta votación, evidenciando el respaldo del público hacia él. Ahora disfruta de ese triunfo, pero también piensa en sus próximos pasos, tanto a nivel personal como laboral.

Alejandro ya confirmó que hará una gira por el país para compartir más de cerca con las personas que lo apoyaron durante su estancia en La casa de los famosos; además, a través de varios lives ha manifestado su agradecimiento al que ahora se denomina como el Team Zorro Viejo.

¿Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos 3, plenea tener más hijos?

El actor activó la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y allí respondió una pregunta muy relacionada con su vida personal.

Alejandro Estrada confesó que le gustaría tener más hijos.
Alejandro Estrada tiene un hijo llamado Tomás y no descarta tener más. Foto: RCN

Al ganador de La casa 3 le preguntaron si le gustaría tener más hijos y respondió sin rodeos ni dudas.

“¿Quieres tener más hijos?”, preguntó un seguidor a lo que él contestó: “Sí, sí, sí, me encanta la idea de ser padre por segunda vez”.

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¿Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia, tiene pareja?

Alejandro Estrada no tiene pareja actualmente, por lo que habrá que esperar quién resulta como la “elegida” para darle ese segundo hijo al actor.

En su paso por La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada tuvo un breve romance con Yuli Ruiz. Los exparticipantes protagonizaron románticas escenas y se dieron varios besos, pero el idilio llegó a su final por decisión de ella.

Posteriormente, Yuli confesó que se arrepentía de haber terminado con Alejandro, pero dejó claro que su decisión se derivó de sus sentimientos y pensamientos de aquel instante.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron un romance en La casa de los famosos.
Pese a las diferencias iniciales, Yuli Ruiz apoyó a Alejandro Estrada en la final de La casa de los famosos. Foto: RCN

Yuli y Alejandro volvieron a acercarse en la final de La casa de los famosos. Se saludaron y ella lo felicitó por su triunfo, incluso, se especula que pasaron la noche juntos el día que Estrada se alzó con la victoria en La casa.

Al ser consultado por Yuli, Alejandro Estrada reveló que le tiene mucho aprecio y cariño a ella, pero no dio muchas pistas sobre los pasos que tomará con ella.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su amistad con Alejandro Estrada?

Tebi Bernal regresó a las redes sociales tras su paso por La casa de los famosos y respondió una pregunta sobre Alejandro Estrada. El deportista fue indagado sobre si le guarda algún rencor al actor que terminó siendo su rival en la final del reality.

"Obviamente no, no tengo rencor o problema. Creo que cada uno también está resolviendo sus cosas, compartiendo con sus amigos, su familia, retomando la vida... Hay que darle un respiro y volver a la realidad. Por mí no hay problema", expresó Tebi en un video compartido en su cuenta de Instagram.

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Tebi también deberá solucionar su situación con Alexa Torrex y Alejandra Salguero. Por lo pronto, ha dejado claro que su mayor prioridad es su hija y su vida laboral.

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