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Juancho Arango le hizo fuerte reclamo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos; ¿cuál fue el motivo?

Juancho Arango enfrenta a Alejandro Estrada en La casa de los famosos, un reclamo que desató tensión y puso en duda su relación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juancho Arango le reclama a Alejandro Estrada por imitar a su hijo.
Juancho Arango le reclama a Alejandro Estrada por imitar a su hijo en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juancho Arango le hizo un fuerte reclamo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango mostró su molestia con Alejandro Estrada.
Juancho Arango mostró su molestia con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué discutieron Juancho Arango y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Juancho no se aguantó un comentario del actor cucuteño y le contestó de manera contundente.

Mientras se encontraban en la habitación, Alejandro imitó el acento y las palabras del hijo de Juancho y eso hizo que el veterano actor reaccionara diciéndole que respetara a su familia y que nunca más los volviera a mencionar en forma de broma.

Alejandro, al ver la molestia de Juancho, trató de pedirle disculpas alegando que no lo hacía con la intención de incomodarlo o faltarle el respeto, que solo estaba jugando. Arango no aceptó sus disculpas y dejó ver su molestia con varios insultos.

Tras esta discusión, los actores volvieron a hablar del tema, pero esta vez desde el brunch liderado por Karola.

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¿Qué le dijo Juancho Arango a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

En esa dinámica de preguntas y respuestas, Juancho aprovechó para decirle a Alejandro que ya no le cree nada y que siente que lo que hizo le demostró que no siente ni aprecio ni respeto por él.

Además, el caleño dijo que lo mejor era dejar el tema ahí y que ese tipo de bromas no se hacen con personas que no están presentes y que no tienen nada que ver con el contexto del reality.

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La jornada de eliminación de hoy promete ser una de las más intensas de la temporada. Tanto Juancho Arango como Alejandro Estrada se encuentran en riesgo de abandonar la competencia, y la tensión entre ellos ha puesto aún más expectativa sobre el resultado.

La placa está reñida y los seguidores del programa esperan con ansias el veredicto. Esta noche se sabrá si alguno de los dos debe despedirse de la casa o si ambos logran permanecer una semana más en el juego.

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