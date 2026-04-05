Juancho Arango le hizo fuerte reclamo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos; ¿cuál fue el motivo?

Juancho Arango le hizo un fuerte reclamo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango mostró su molestia con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué discutieron Juancho Arango y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Juancho no se aguantó un comentario del actor cucuteño y le contestó de manera contundente.

Mientras se encontraban en la habitación, Alejandro imitó el acento y las palabras del hijo de Juancho y eso hizo que el veterano actor reaccionara diciéndole que respetara a su familia y que nunca más los volviera a mencionar en forma de broma.

Alejandro, al ver la molestia de Juancho, trató de pedirle disculpas alegando que no lo hacía con la intención de incomodarlo o faltarle el respeto, que solo estaba jugando. Arango no aceptó sus disculpas y dejó ver su molestia con varios insultos.

Tras esta discusión, los actores volvieron a hablar del tema, pero esta vez desde el brunch liderado por Karola.

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¿Qué le dijo Juancho Arango a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

En esa dinámica de preguntas y respuestas, Juancho aprovechó para decirle a Alejandro que ya no le cree nada y que siente que lo que hizo le demostró que no siente ni aprecio ni respeto por él.

Además, el caleño dijo que lo mejor era dejar el tema ahí y que ese tipo de bromas no se hacen con personas que no están presentes y que no tienen nada que ver con el contexto del reality.

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La jornada de eliminación de hoy promete ser una de las más intensas de la temporada. Tanto Juancho Arango como Alejandro Estrada se encuentran en riesgo de abandonar la competencia, y la tensión entre ellos ha puesto aún más expectativa sobre el resultado.

La placa está reñida y los seguidores del programa esperan con ansias el veredicto. Esta noche se sabrá si alguno de los dos debe despedirse de la casa o si ambos logran permanecer una semana más en el juego.