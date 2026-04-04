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Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Paola Jara conmovió a sus seguidores al compartir un video jugando con Emilia desde sus redes sociales. ¿Dejó ver su rostro?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia
Paola Jara emocionó a sus fans al publicar un video jugando con Emilia. (Foto izquierda: Jason Koerner/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

Paola Jara publicó un nuevo video en sus redes sociales donde se le ve jugando con su pequeña hija Emilia, pero ¿por fin dejó ver su rostro?

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¿Cuál es el video que muestra a Paola Jara jugando con Emilia?

En su cuenta de Instagram, la cantante de música popular compartió un video donde aparece interactuando de manera muy tierna con su hija.

Paola Jara paralizó las redes alpublicar un video jugando con Emilia
Paola Jara enterneció las redes al publicar un video jugando con los pies de Emilia. (Foto: Canal RCN)

Paola juega con los pies de Emilia mientras le pregunta cómo se sintió en el mar y le da suaves besitos en sus pies, mostrando la cercanía y el cariño entre ambas.

De manera juguetona, Paola le comenta que tiene salado un dedito y procede a olerlo, haciendo un gesto divertido como si oliera mal. Luego, entre risas, le dice que le saben a rico los pies salados.

La bebé, por su parte, se mueve alegre y ríe de lo que dice su mamá, generando un momento lleno de ternura que cautivó a sus seguidores.

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¿Por fin mostró el rostro Paola Jara de su hija Emilia en el reciente video que publicó en redes?

Aunque muchos seguidores han solicitado que deje ver el rostro de Emilia, la intérprete de 'Mala Mujer' decidió nuevamente mantenerlo oculto y solo mostró el cuerpo de la bebé.

En el clip, solo se ve la piernes de Emilia, quien luce un vestidito de playa con estrellas de mar de colores, mientras disfruta del momento junto a su madre.

Paola Jara publicó un video jugando con Emilia
Una vez más Paola Jara optó por no revelar el rostro de Emilia en el más reciente video que publicó en sus redes. (Foto: Canal RCN)

El video fue compartido mientras la pareja de cantantes vacacionaba con motivo de la Semana Santa.

A pesar de que no se reveló la cara de Emilia, los comentarios se llenaron de emojis de corazones y mensajes de ternura, dejando claro que la interacción entre madre e hija conmovió profundamente a quienes vieron el clip.

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¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no revelan el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe han explicado que su decisión de no mostrar el rostro de su hija busca proteger su privacidad y bienestar. Prefieren que Emilia crezca sin la presión de las redes sociales y sin estar expuesta a comentarios que podrían afectarla.

Además, consideran que mantener a la bebé fuera del ojo público les permite disfrutar plenamente de su infancia y fortalecer la relación familiar sin interferencias externas.

Para la pareja, este cuidado es fundamental en esta etapa de la vida de Emilia, mientras continúan compartiendo pequeños momentos de amor y diversión en redes, siempre respetando la intimidad de su hija.

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