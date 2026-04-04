Comparan al bebé de Aida Victoria Merlano con personaje animado tras presumir su lujoso carro

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que mostró su lujosa camioneta y el miniauto eléctrico de su bebé, pero un detalle se llevó toda la atención en redes sociales.

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¿Qué mostró Aida Victoria Merlano de su bebé que generó revuelo en redes?

A través de sus redes sociales donde suma millones de seguidores, Aida Victorira Merlano mostró al pequeño disfrutando de un carro eléctrico rojo, lo que llamó la atención de los usuarios, quienes reaccionaron rápidamente al contenido con elogios para el pequeño.

Como es habitual en sus redes sociales, Aida Victoria comparte diferentes momentos de su vida con su pequeño de casi 9 meses. Y es que, desde el nacimiento de Emiliano, el pasado 29 de julio, el menor ha sido protagonista frecuente en sus publicaciones.

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En esta ocasión, en el video también aparece la creadora de contenido barranquillera junto a su camioneta de alta gama generando múltiples comentarios entre los usuarios quienes reaccionaron a la imagen con algunas críticas por presumir su auto.

En redes comparan al hijo de Aida Victoria Merlano con Russell de la película Up. (Foto: Canal RCN)

Pero más allá de esto, lo que verdaderamente llamó la atención entre los seguidores fue los comentarios sobre la apariencia del bebé, comparándolo con un famoso personaje de una película animada.

¿Por qué compararan al bebé de Aida Victoria Merlano con Russell de la película Up?

En el video y en las imágenes que compartió posteriormente, se le ve al pequeño luciendo una gorra color café y un elegante atuendo de color oscuro. No obstante, el rostro del bebé ha sido comentado en varias ocasiones por los usuarios, quienes debaten a quién se parece más, si a ella o a su papá Juan David Tejada.

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Pero en esta ocasión muchos reaccionaron con imágenes y cometarios sobre Russell, el niño explorador de la naturaleza de la película animada Up que acompaña sin querer a Carl Fredricksen a descubrir las cataratas del paraíso.

“Lo vi y me recordó a: ‘Hola, buenas tardes. Mi nombre es Russell y soy un guía explorador de la tribu 54, guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor?’”, fue uno de los comentarios.