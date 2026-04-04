Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Comparan al bebé de Aida Victoria Merlano con personaje animado tras presumir su lujoso carro

Aida Victoria Merlano mostró el lujoso regalo de su bebé, pero fue comparado con un famoso personaje animado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Bebé de Aida Victoria Merlano genera comentarios tras ser comparado con Russell de Up
En redes comparan al hijo de Aida Victoria Merlano con Russell de la película Up. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que mostró su lujosa camioneta y el miniauto eléctrico de su bebé, pero un detalle se llevó toda la atención en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano de su bebé que generó revuelo en redes?

A través de sus redes sociales donde suma millones de seguidores, Aida Victorira Merlano mostró al pequeño disfrutando de un carro eléctrico rojo, lo que llamó la atención de los usuarios, quienes reaccionaron rápidamente al contenido con elogios para el pequeño.

Como es habitual en sus redes sociales, Aida Victoria comparte diferentes momentos de su vida con su pequeño de casi 9 meses. Y es que, desde el nacimiento de Emiliano, el pasado 29 de julio, el menor ha sido protagonista frecuente en sus publicaciones.

Artículos relacionados

En esta ocasión, en el video también aparece la creadora de contenido barranquillera junto a su camioneta de alta gama generando múltiples comentarios entre los usuarios quienes reaccionaron a la imagen con algunas críticas por presumir su auto.

Bebé de Aida Victoria Merlano genera comentarios tras ser comparado con Russell de Up
En redes comparan al hijo de Aida Victoria Merlano con Russell de la película Up. (Foto: Canal RCN)

Pero más allá de esto, lo que verdaderamente llamó la atención entre los seguidores fue los comentarios sobre la apariencia del bebé, comparándolo con un famoso personaje de una película animada.

¿Por qué compararan al bebé de Aida Victoria Merlano con Russell de la película Up?

En el video y en las imágenes que compartió posteriormente, se le ve al pequeño luciendo una gorra color café y un elegante atuendo de color oscuro. No obstante, el rostro del bebé ha sido comentado en varias ocasiones por los usuarios, quienes debaten a quién se parece más, si a ella o a su papá Juan David Tejada.

Artículos relacionados

Pero en esta ocasión muchos reaccionaron con imágenes y cometarios sobre Russell, el niño explorador de la naturaleza de la película animada Up que acompaña sin querer a Carl Fredricksen a descubrir las cataratas del paraíso.

“Lo vi y me recordó a: ‘Hola, buenas tardes. Mi nombre es Russell y soy un guía explorador de la tribu 54, guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor?’”, fue uno de los comentarios.

Bebé de Aida Victoria Merlano genera comentarios tras ser comparado con Russell de Up
En redes comparan al hijo de Aida Victoria Merlano con Russell de la película Up. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella