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Alexa confiesa cómo le pareció el beso con Tebi Bernal en La casa de los famosos: "no sentí nada"

Alexa reveló que el beso con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia fue horrible y no sintió nada especial.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex dio sus impresiones sobre su beso con Tebi.
Alexa Torrex dio sus impresiones sobre su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex sorprendió al confesar cómo se sintió al besarse con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex calificó su beso con Tebi.
Alexa Torrex calificó su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué opinó Alexa Torrex sobre su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

La cucuteña y el paisa participaron en la actividad de interpretar las mejores escenas que se han vivido dentro de la convivencia.

Alexa y Tebi recrearon el momento del congelado de Marilyn y Renzo Meneses, en el que confirmaron que estaban saliendo, y terminaron con un apasionado beso.

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La escena generó comentarios inmediatos entre los demás habitantes, quienes señalaron que ambos aprovecharon la actuación para seguir fortaleciendo su acercamiento.

Luego de la dinámica, Valentino Lázaro le preguntó a Torrex si le había gustado su beso con Tebi. La influenciadora respondió que se lo imaginaba mejor y que, en realidad, no sintió nada especial porque se trataba de una actividad.

Incluso lo calificó como un beso ordinario y horrible. Juancho Arango también opinó que se había visto muy sobre actuado y que debieron sentir y disfrutar más el momento.

La creadora de contenido reveló que Tebi sigue molesto con ella por hablar de él con Juanda Caribe, Karola y Eidevin.

Según Alexa, esa actitud y lo que le dijo demuestran sus verdaderas intenciones, por lo que ahora solo le cree la mitad de lo que expresa.

Este detalle deja ver que, aunque existe un acercamiento evidente entre ambos, la relación atraviesa momentos de tensión y desconfianza que se reflejan en sus interacciones dentro de la casa.

Actualmente, los habitantes disfrutan de un día de fiesta que promete bajar un poco la tensión en el ambiente.

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¿Quiénes son los nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, la expectativa crece porque mañana se despedirá un nuevo competidor por elección de los televidentes. La placa de nominados está conformada por Alejandro Estrada, Eidevin, Tebi, Mariana Zapata, Marilyn Patiño y Juancho Arango, lo que asegura que la jornada será decisiva para el rumbo del programa.

 

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