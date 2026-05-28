Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia 3, habría reaccionado a la polémica de él con Alejandro Estrada por el premio del reality.

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¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero a polémica de Tebi Bernal con Alejandro Estrada por el premio en La casa de los famosos?

Tebi Bernal ha estado en el foco mediático en la última semana luego de su evidente molestia con Alejandro Estrada luego que Alexa Torrex lo eligiera a él por encima suyo para ser su jefe de campaña.

Esta molestia hizo que Tebi Bernal discutiera y se molestara con Alejandro Estrada hasta el punto de casi acabar con su amistad y que él expresara que quería que Juanda Caribe se llevara el premio en vez de él o Alejandro.

Sin embargo, su actitud cambió cuando Alejandro Estrada le aseguró que en caso de ganarse el reality le daría parte del premio. Una decisión que le pareció justa a Tebi, quien se ofreció a ayudarle a conseguir votos.

No obstante, esta alianza entre Alejandro y Tebi ha causado gran revuelo en redes sociales hasta el punto de ser rechazada por el equipo y seguidores de Alejandro.

En medio de todo este debate, Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal dejó un curioso mensaje que fue tomado por internautas como una clara pulla para el deportista.

Ex de Tebi Bernal se pronunció ante polémica de él con Alejandro Estrada. (Fotos Canal RCN y Freepik)

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¿Cuál fue la aparente pulla de Alejandra Salguero para Tebi Bernal?

Alejandra Salguero se dio a conocer por la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3.

La modelo era la pareja del deportista al empezar el programa, sin embargo, cuando empezó el coqueteo y amorío de él con Alexa Torrex en el reality, Alejandra decidió dar por terminada su relación con él y dejar de apoyarlo.

Ahora en medio de la polémica de él con Alejandro Estrada por el hipotético premio monetario que se ganaría Alejandro, decidió dejar una indirecta sobre el dinero y las tentaciones.

El peor enemigo del hombre no es el dinero, es la tentación.

Alejandra Salguero en su reflexión habló del tema de las tentaciones y cómo cuando se abren la puerta a estas ya no hay vuelta atrás.

Cuando abres la puerta a la tentación, la pregunta no es si caerás, sino cuándo.



El mensaje de Alejandra cerró con una conclusión acerca de la 'iniquidad' y cómo se convierte en una práctica irreversible.

Cuando la iniquidad se convierte en un patrón se distorsiona la naturaleza del hombre.

“Iniquidad” es una palabra que suele usarse para hablar de maldad, injusticia o pecado consciente. Entonces, la idea completa sería: