Alejandro Estrada rompe el silencio tras polémico acuerdo con Tebi Bernal

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia y en estos últimos días de competencia, ha pasado de todo, pues casi se rompe una amistad y, además, los exparticipantes causaron un revuelo con su regreso.

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Precisamente, el lunes que llegaron los jefes de campaña para apoyar a los cuatro finalistas, hubo una fractura en la relación de amistad entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada, debido a que el deportista no vio con buenos ojos que Alexa fuera la jefa de campaña del actor.

Por eso es por lo que, Tebi discutió con ella, diciendo que le daba celos que ella aceptara ayudar a Estrada y no a él, además, después dijo que se había sentido traicionado, pero después arreglaron sus diferencias, sin embargo, llegaron a un acuerdo que no gustó.

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Pues han dicho que en caso de que Alejandro Estrada gane, él repartirá su premio entre ellos tres, lo que ha molestado a los seguidores del actor y al público en general, pero este acuerdo se llegó porque Tebi ofreció sus votos para su amigo.

¿Cuál es el acuerdo al que llegaron Tebi Bernal y Alejandro Estrada?

En la mañana del pasado miércoles, Tebi Bernal y Alejandro Estrada le hablaron al público mientras desayunaban y dijeron que, ya habían arreglado sus diferencias, pero que llegaron a un acuerdo.

Alejandro Estrada habló del polémico acuerdo con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Se explicó que, unirán fuerzas para que sea uno solo el ganador entre ellos dos, por lo que el deportista le ofreció sus votos a él, y así lograr más apoyo para el actor.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada al decir que no necesita los votos de Tebi Bernal para ganar?

La contundente respuesta de Alejandro Estrada sobre los votos de Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Alejandro Estrada se sentó en la barbería para hablarle a las cámaras y expresarse con el público, confirmando que, en caso hipotético de qu él sea el ganador, lo habría logrado sin necesidad “de eso”, haciendo referencia al apoyo de Tebi Bernal.

Además, dijo que le pareció bonito el gesto, pero que, aunque ellos piensen o hayan tomado el acuerdo como si él tuviera afán de ganar, no es así o no lo piensa de esa manera, por lo que hace la aclaración, antes de malentendidos.