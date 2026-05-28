Lady Noriega volvió a La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del 27 de mayo junto a otros exparticipantes para acompañar a los finalistas por más de 24 horass.

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Lady Noriega rompió el silencio en La casa de los famosos e hizo confesiones

En su regreso la experimentada actriz ha estado compartiendo con sus compañeros y hablando de diferentes temas.

Precisamente, en medio de una dinámica de preguntas con Alejandro Estrada y Alexa Torrex, la actriz confesó el malestar que tenía por no ver a ninguna mujer en la gran final.

Lady Noriega aseguró que, sentía que varias mujeres habían hecho méritos para llegar a la gran final por encima de otros participantes, colocando de ejemplo a Tebi Bernal.

Lo que pasa es que sí me queda una rabiecita y dolorcito que no estuviese una mujer en la final. Creo que las chicas se dieron la pela igualito y salieron a un pasito para que hubiese cuota femenina en la final.

Lady Noriega aseguró que no quería a Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué le dijo Lady Noriega a Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Lady Noriega aprovechó el tema para sincerarse con Alexa Torrex y Alejandro Estrada al asegurar que para ella Tebi se había pegado de ellos para llegar lejos en la competencia.

La actriz aseguró que tanto el shippeo de Tebi con Alexa como su amistad con Alejo habían sido pensadas estratégicamente para poder avanzar en el reality.

No me gusta el camino, cómo llegó a la final Tebi, porque yo pienso que el juego de él fue pegarse estratégicamente de un shippeo, estratégicamente de gente que él sabía lo ayudarían a crecer y posicionarse.

Lady puso de ejemplo los porcentajes de votación de Tebi del inicio del programa a los que ha obtenido últimamente en la competencia.

Es tan claro que pudimos ver que un 6% terminó volviéndose unos números impresionantes.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a los comentarios de Lady Noriega?

Alexa Torrex no se dejó afectar por los comentarios de Lady Noriega sobre Tebi Bernal y su shippeo con ella en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora aseguró que, ella sabía del esfuerzo de Tebi Bernal a lo largo de la competencia y también confiaba en él a pesar de los comentarios de los demás.