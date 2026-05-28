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Esposo de Beba dejó contundente mensaje previo a la final en sus redes: ¿qué reveló?

Andrés Gómez, esposo de Beba exparticipante de La casa de los famosos Col desata opiniones en redes con mensaje que dejó.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposo de Beba dejó contundente mensaje previo a la final en sus redes: ¿qué reveló?
¿Cuál fue el mensaje que el esposo de Beba dejó mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, una de las exparticipantes que más acaparó la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales fue Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, quien llegó al top 5.

Así también, los seguidores de Beba han generado una gran variedad de interacciones en las distintas redes sociales en las que Andrés Gómez, su esposo, dejó un contundente mensaje el cual desata una gran variedad de opiniones.

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¿Cuál fue el mensaje que dejó Andrés Gómez mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Andrés Gómez, esposo de Beba generó múltiples interacciones por parte de los internautas hace unas semanas por todos los sucesos que vivió junto a la creadora de contenido digital dentro de la competencia.

Esposo de Beba dejó contundente mensaje previo a la final en sus redes: ¿qué reveló?
Así fue el reencuentro de Beba y su esposo cuando fue participante de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Andrés ha demostrado que una de sus principales cualidades es tener un estilo de vida saludable, en especial, por comer saludable y realizar actividad física en su vida cotidiana.

Con base en esto, Andrés reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 66 mil seguidores en la que hizo contundente confesión sobre lo que opina de la fama y, también, resaltando algunas de sus imperfecciones, pues, expresó las siguientes palabras:

“La fama es prestada, pasajera y muchas veces superficial. Y sinceramente, ni siquiera me considero famoso. Solo soy una persona imperfecta, bendecida por Dios, intentando hacer cosas con propósito y mantener su esencia en medio del ruido porque cuando se apagan las luces, se acaban las tendencias y lo único que permanece es Dios”, expresó Andrés Gómez en sus redes.

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¿Cómo fue la participación de Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Beba de la Cruz se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que vivió en La casa de los famosos Colombia.

Esposo de Beba dejó contundente mensaje previo a la final en sus redes: ¿qué reveló?
Andrés Gómez, esposo de Beba dejó curioso mensaje en sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Beba generó múltiples comentarios tras su enemistad con Mariana Zapata y a su vez, construir una especial amistad con Valentino Lázaro.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!

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