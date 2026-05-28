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Juanda Caribe desató reacciones al dedicar un discurso a Mariana Zapata en La casa de los famosos

Juanda Caribe llamó la atención al decir que Mariana Zapata es su "ganancia más linda" de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe desató reacciones al dedicar un discurso a Mariana Zapata
Juanda Caribe dedica emotivo discurso a Mariana Zapata / (Foto de Canal RCN)

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue dando de qué hablar dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. Un reciente mensaje del creador de contenido volvió a generar comentarios entre los seguidores del programa.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Desde las primeras semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Mariana Zapata comenzaron a construir una relación cercana que rápidamente llamó la atención de los televidentes y de los internautas en redes sociales.

Durante más de 120 días de competencia compartieron diferentes momentos de cercanía dentro de la casa, incluyendo abrazos constantes y escenas que generaron conversación entre los seguidores del formato.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?
Juanda Caribe y Mariana Zapata generan conversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

La situación también tuvo repercusiones fuera del reality, especialmente por la relación sentimental que Juanda mantenía con Sheila Gándara, madre de su hija nacida en 2025.

Tras su salida del reality en mayo, Mariana Zapata habló en distintos medios y negó tener una relación sentimental con el participante. Según explicó, entre ellos solo existió una compañía mutua durante el encierro.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos?

En medio de una dinámica en la que los participantes simulaban un “congelado”, Juanda Caribe aprovechó para dedicar varios mensajes a sus compañeros. Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios generó fue el discurso dirigido a Mariana Zapata.

El creador de contenido expresó que Mariana nunca hacía falta porque, según dijo, ella estaba presente en él. También afirmó que lo que ocurra afuera “afuera pasará”, haciendo referencia a las opiniones y críticas que han surgido alrededor de su cercanía dentro del reality.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos?
Juanda Caribe dedicó discurso a Mariana Zapata en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, aseguró que muchas personas podrían cuestionarlos o considerar que tomaron malas decisiones, pero señaló que nadie vivió lo mismo que ellos durante los 138 días de convivencia.

"Hay un premio, pero la ganancia mas linda que me llevo de lLa casa de los famosos se llama Mariana Zapata", dijo.

Mientras escuchaba las palabras de Juanda, Mariana permaneció quieta como lo exigía la dinámica. Tras esto, los internautas comenzaron a compartir opiniones sobre el momento en redes sociales, especialmente porque la final del reality está cada vez más cerca.

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¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia?

La final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.

Actualmente, los finalistas del programa son Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Alejandro Estrada. Mientras se acerca el cierre de la temporada, los seguidores continúan votando por el participante que consideran debe convertirse en el ganador del reality.

Tú también puedes apoyar a tu participante favorito a través de lacasadelosfamososcolombia.com

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026?
Finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)
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