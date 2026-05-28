Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Shaira rompió el silencio y reveló a quién iban dirigidas sus ‘pullas’ en La casa de los famosos

Shaira fue la última artista invitada en La casa de los famosos y en medio de su show lanzó uno que otro comentario inesperado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shaira aclara el misterio detrás de sus ‘pullas’ en La casa de los famosos
Shaira aclara el misterio detrás de sus ‘pullas’ en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

El pasado sábado 24 de mayo la joven cantante Shaira ingresó a La casa de los famosos Colombia como artista invitada para entretener a los participantes que se encontraban en el Top 5, pero en medio de su show lanzó un par de comentarios que llamaron la atención. Ahora, pocos días después de este hecho, la artista se pronunció al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué comentarios lanzó Shaira dentro de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su show en vivo dentro de La casa de los famosos Colombia, Shaira hizo varias pausas entre canciones para dirigir algunas palabras a los participantes, quienes estaban a horas de conocer quiénes serían los finalistas de la competencia.

Shaira soltó fuerte comentario sobre “lo ajeno” y desató rumores sobre Juanda Caribe y Tebi
Shaira soltó fuerte comentario sobre “lo ajeno” y desató rumores sobre Juanda Caribe y Tebi (Foto Canal RCN)

Sin embargo, hubo un comentario en particular que generó revuelo dentro y fuera del reality, pues hacía alusión a las infidelidades y muchos lo interpretaron como una indirecta hacia Juanda Caribe por sus constantes acercamientos a Mariana Zapata, mientras que otros lo relacionaron con Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Artículos relacionados

“Si usted tiene la oportunidad de comerse algo ajeno, hágale porque usted no sabe quién se ha comido lo suyo, ¿o no?”, expresó la cantante frente a todos los participantes en aquella ocasión.

¿Qué dijo Shaira tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Ahora bien, cuatro días después de su presentación en vivo, durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en el transcurso de este jueves 28 de mayo, la joven cantante recibió una pregunta relacionada a ese momento en específico dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Shaira dejó claro que nunca buscó lanzar una indirecta a ninguno de los participantes, sino que su comentario hacía parte de la canción que interpretaba en ese momento, llamada ‘No cuenta’, la cual incluye la frase que dijo frente a los participantes.

“La indirecta (emoji riendo). Yo no fui a tirarle a nadie, la canción está grabada así desde hace rato”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lady Noriega sorprende al aparecer en una fotografía junto a Shakira. Lady Noriega

Sale a la luz fotografía de Lady Noriega junto a Shakira en su juventud; así se veían las cantantes

Lady Noriega impactó al aparecer en una imagen junto a Shakira en sus inicios, un recuerdo que causó revuelo digital.

Video de Sheila Gándara desató especulaciones sobre su vida amorosa Juanda Caribe

¿Sheila Gándara tiene nuevo amor? Reciente video desató especulaciones

Un reciente video de Sheila Gándara desató rumores sobre un posible nuevo amor tras su ruptura con Juanda Caribe.

Sheila Gándara desata opiniones tras video que subió previo a la final: ¿qué se evidencia? La casa de los famosos

Sheila Gándara desata opiniones tras video que subió previo a la final: ¿qué se evidencia?

Tras la pronta llegada de la final de La casa de los famosos Col, Sheila sacó a la luz video suyo tras cercanía de Juanda y Mariana.

Lo más superlike

La inesperada reacción de Juanda Caribe al escuchar su apodo "Tanga Caribe" Juanda Caribe

Así reaccionó Juanda Caribe al conocer su apodo de “Tanga Caribe” en La casa de los famosos

Juanda Caribe reaccionó al conocer que fuera de La casa de los famosos Colombia lo apodan “Tanga Caribe”.

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud Salud y Belleza

¿Cuánto se debe caminar al día para bajar de peso? Estos son los pasos recomendados

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026 Talento nacional

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”