Shaira rompió el silencio y reveló a quién iban dirigidas sus ‘pullas’ en La casa de los famosos

El pasado sábado 24 de mayo la joven cantante Shaira ingresó a La casa de los famosos Colombia como artista invitada para entretener a los participantes que se encontraban en el Top 5, pero en medio de su show lanzó un par de comentarios que llamaron la atención. Ahora, pocos días después de este hecho, la artista se pronunció al respecto.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la comedia colombiana! Falleció reconocido artista: así se confirmó la dolorosa noticia

¿Qué comentarios lanzó Shaira dentro de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su show en vivo dentro de La casa de los famosos Colombia, Shaira hizo varias pausas entre canciones para dirigir algunas palabras a los participantes, quienes estaban a horas de conocer quiénes serían los finalistas de la competencia.

Shaira soltó fuerte comentario sobre “lo ajeno” y desató rumores sobre Juanda Caribe y Tebi (Foto Canal RCN)

Sin embargo, hubo un comentario en particular que generó revuelo dentro y fuera del reality, pues hacía alusión a las infidelidades y muchos lo interpretaron como una indirecta hacia Juanda Caribe por sus constantes acercamientos a Mariana Zapata, mientras que otros lo relacionaron con Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Artículos relacionados Nataly Umaña Nataly Umaña sacude las redes al pronunciarse directamente sobre Alejandro Estrada

“Si usted tiene la oportunidad de comerse algo ajeno, hágale porque usted no sabe quién se ha comido lo suyo, ¿o no?”, expresó la cantante frente a todos los participantes en aquella ocasión.

¿Qué dijo Shaira tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Ahora bien, cuatro días después de su presentación en vivo, durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en el transcurso de este jueves 28 de mayo, la joven cantante recibió una pregunta relacionada a ese momento en específico dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra captó en video aterrador momento con hipopótamo en el río Magdalena: “se vino”

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Shaira dejó claro que nunca buscó lanzar una indirecta a ninguno de los participantes, sino que su comentario hacía parte de la canción que interpretaba en ese momento, llamada ‘No cuenta’, la cual incluye la frase que dijo frente a los participantes.