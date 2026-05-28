Martha Isabel Bolaños habló de la fuerte discusión que vivió en rodaje de importante serie: "Difícil soportar"

La actriz Martha Isabel Bolaños reveló el incómodo momento que vivió con un compañero de set en una reconocida serie.

Martha Isabel Bolaños está dedicada a su carrera como DJ de salsa. (Foto: Canal RCN)

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¿Con qué actor tuvo discusiones Martha Isabel Bolaños?

La exparticipante de MasterChef Celebrity y de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio y dijo que no tuvo una buena experiencia laboral junto a su colega Óscar Borda.

La caleña expresó que durante la grabación de El Capo tuvo varias discusiones con el actor porque, al parecer, son intérpretes de método y permanecen todo el tiempo en personaje.

Según contó, Borda y el protagonista Marlon Moreno se tomaban su papel muy en serio y eso hizo que le costara adaptarse al equipo y saber cómo tratarlos.

Incluso confesó que luego de que se acabó la serie se encontró con Moreno en un lugar público y que la saludó muy bien y la abrazó, actitud opuesta a la que proyectaba durante el rodaje.

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¿Martha Isabel Bolaños siguió en la actuación?

Tras su participación en la llamada “telenovela de la vida real” en su primera temporada, Bolaños se ha dedicado a ser DJ de música salsa, llevando su show a varias partes del país y del mundo.

Actualmente está en España compartiendo su sabor con colombianos y demás latinos que disfrutan de este género musical.

Por ahora no ha revelado si regresará a la actuación, pero sus seguidores esperan verla interpretar un nuevo personaje que se vuelva icónico como el de la “pupuchurra” en Yo soy Betty, la fea.

La actriz ha manifestado en otras oportunidades que esa experiencia fue determinante para alejarse por un tiempo de la televisión, ya que siente que quedó muy afectada por el ambiente que vivió en aquel entonces.

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Incluso llegó a contar que algunos actores pedían a los guionistas que les quitaran la vida a sus personajes en la serie para poder abandonar el proyecto.

Hoy, Martha Isabel disfruta de una nueva etapa en su vida artística, enfocada en la música y en conectar con el público desde otro escenario.

Su faceta como DJ le ha permitido explorar un talento distinto y mantener vigente su presencia en el entretenimiento.