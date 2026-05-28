Juanda Caribe y Alejandro Estrada se dieron tremendo beso en los premios de La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Juanda Caribe protagonizaron tremendo beso en los premios de La casa de los famosos Colombia 3.

Los finalistas y sus excompañeros vivieron la segunda edición de los premios de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Alejandro Estrada y Juanda Caribe se dieron un beso en los premios de La casa de los famosos Colombia 3?

Este 28 de mayo se entregaron los galardones de la casa más famosa del país, en una actividad que fue conducida por los dos finalistas, quienes se encargaron de llamar a los ganadores de cada categoría y entregar las estatuillas.

Una de las categorías más comentadas fue la de “el más besucón” de la competencia, reconocimiento que terminó en manos de Alejandro.

El premio fue entregado por Juanda Caribe, quien no dudó en sorprender a todos dándole un beso en la boca al actor, gesto que generó risas, aplausos y comentarios entre los habitantes.

El momento dejó ver que ambos finalistas están llevando su rivalidad con altura, esperando una disputa reñida junto a Tebi y Valentino Lázaro en la gran final.

Además, se premiaron a los famosos en distintas categorías como: el rebelde sin causa, el más extrovertido, el mejor brunch, el mejor posicionamiento, el mejor jugador, el más venenoso, el más dormilón y muchas otras que reflejaron las personalidades y momentos más recordados de la temporada.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Con la final programada para el 29 de mayo, la expectativa crece sobre quién logrará apagar las luces de la casa y llevarse los 400 millones de pesos.

Los famosos también recibieron un reconocimiento especial por asumir este experimento social y por aislarse del mundo durante meses, mostrando todo el día, todos los días, cómo son fuera de sus personajes y profesiones.

Esta entrega constante dejó una temporada polémica e icónica, marcada por confesiones, enfrentamientos y momentos que quedarán en la memoria de los televidentes.

Los cuatro finalistas están haciendo su mejor esfuerzo por convencer al público de que los apoye en las votaciones, especialmente a los que se encuentra indecisos.

Beba, Manuela Gómez, Renzo Meneses, Nicolás Arrieta, Lady Noriega, Alexa Torrex, Sofía Jaramillo, Campanita, Lorena Altamirano, Juanse Laverde, Mariana Zapata, Yuli Ruiz, Maiker y Marilyn Patiño volvieron a reunirse para celebrar su paso por la telenovela de la vida real.