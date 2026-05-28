Mujeres sin filtro EN VIVO: ¿dónde puedo ver el programa?

Las tardes del Canal RCN ahora tendrán una nueva experiencia para los seguidores de Mujeres sin filtro.

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El exitoso formato femenino sorprendió a su audiencia al anunciar que, además de su emisión habitual en televisión, el programa también podrá verse completamente EN VIVO a través de plataformas digitales.

¿Dónde puedo ver Mujeres sin filtro EN VIVO?

Desde este 28 de mayo, los seguidores podrán ver Mujeres sin filtro EN VIVO a través del canal oficial de Canal RCN en YouTube.

Para conectarse, los usuarios solo deben ingresar al canal oficial y dirigirse a la sección “EN VIVO”, donde encontrarán la transmisión diaria del programa.

El formato se emite de lunes a viernes a partir de las 3:30 p. m. y ahora también estará disponible para quienes prefieren consumir contenido desde plataformas digitales y dispositivos móviles.

Mujeres sin filtro ya se puede ver EN VIVO por YouTube (Foto Canal RCN)

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¿De qué trata Mujeres sin filtro?

Mujeres sin filtro es un programa de conversación en el que varias mujeres reconocidas comparten opiniones, experiencias y reflexiones sobre temas cotidianos, relaciones, actualidad, feminidad, redes sociales y situaciones que generan debate.

El formato se caracteriza por tener conversaciones espontáneas y auténticas, algo que ha conectado con muchos televidentes.

Cada episodio busca mostrar diferentes perspectivas frente a temas que afectan o interesan a las mujeres.

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¿Quiénes son las presentadoras de Mujeres sin filtro?

Mujeres sin filtro cuenta con un panel conformado por mujeres con perfiles completamente distintos, algo que le da al programa diferentes miradas sobre los temas que se discuten en cada emisión.

Una de las integrantes es María Cecilia Botero, una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana. Su amplia experiencia en producciones nacionales y su trayectoria artística la han convertido en una voz respetada dentro de la industria del entretenimiento.

También participa Flavia Dos Santos, psicóloga brasileña reconocida por hablar abiertamente sobre relaciones, emociones, s3xualidad y bienestar personal. A lo largo de los años se ha destacado por acercar este tipo de conversaciones al público desde un lenguaje claro y cercano.

Por su parte, Natalia Sanint es el humor y la espontaneidad del grupo. La comediante ha construido una sólida carrera en el stand-up comedy y en plataformas digitales, donde se ha ganado el cariño del público gracias a su estilo auténtico y directo para hablar de situaciones cotidianas.

Finalmente, Kika Nieto aporta la visión más cercana al entorno digital y las nuevas generaciones. Su trayectoria como creadora de contenido le ha permitido conectar con millones de seguidores en redes sociales.