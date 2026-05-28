Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Equipo de Alejandro Estrada rompió el silencio y lanza advertencia: “No se lo vamos a permitir”

El equipo de Alejandro Estrada habló sin filtro de situación con Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Equipo de Alejandro Estrada se pronunció
Equipo de Alejandro Estrada habló de Tebi Bernal. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Alejandro Estrada y Tebi Bernal han acaparado las tendencias en los últimos días tras todo lo que ha pasado entre ellos previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el equipo de Alejandro Estrada ante alianza con Tebi Bernal para la final?

Desde los ingresos de los jefes de campaña la amistad de Tebi Bernal y Alejandro Estrada empezó a presentar rupturas y diferencias.

Sin embargo, tras varios rifirrafes y discusiones ambos decidieron hacer las pases y acordar una especie de alianza para la final, esto con la condición que en caso hipotético que Alejo ganara le dieron parte del premio a Tebi.

Esa decisión ha generado gran revuelo en redes sociales y en los equipos de afuera de ambos, quienes se pronunciaron respectivamente a favor de su participante.

Esta polémica está pasando y Alejo no se ha ganado el premio

Alejandro Estrada compartiría el premio con Tebi Bernal
Equipo de Alejandro Estrada habló de Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

Equipo de Alejandro Estrada rechazó acuerdo entre él y Tebi Bernal, ¿qué advertencia hicieron?

El equipo de Alejandro Estrada aseguró que, estaban bastante molestos con Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por lo que supuestamente estaban haciendo con el actor al tener información del exterior.

Nosotros como equipo no estamos de acuerdo con las decisiones de Alexa y Sofía porque ellas muy bien saben lo que está pasando acá afuera, ellas saben que él estaba muy fuerte y no se necesitaba de esa alianza para ‘asegurar’ el premio.

El equipo de Estrada enfatizó en que Alexa tenía la tarea de ser la jefa de campaña de Alejo y ayudarlo a ganar la competencia, pero que desde su punto de vista estaba era enfocada en Tebi Bernal.

Alexa tenía una tarea y era ser jefe de campaña de Alejo, no de Tebi, ni de los dos.

Además, para ellos Tebi no actuó de la mejor manera cuando supo que Alexa no iba a ser su jefe de campaña.

Él con su rabia dijo que quería que Juanda Caribe se lo ganara y cuando le dijo que le daría parte del premio ahí sí cambió su actitud.

Asimismo, dejaron claro que rechazan ese acuerdo de repartir el premio en caso tal que Alejandro ganara y aseguraron que se estaban aprovechando que él no sepa nada de exterior.

Estamos en completo desacuerdo con esa repartición.

Para finalizar aseguraron que, si la amistad era sincera de parte de Tebi y Alexa, esa amistad iba a continuar afuera a pesar que él no le diera parte del premio.

Esa amistad si es genuina se va a dar acá afuera, pero antes de esa competencia no los conocía. Ahí es donde sabremos si la amistad va a surgir, no por un premio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La inesperada reacción de Juanda Caribe al escuchar su apodo "Tanga Caribe" Juanda Caribe

Así reaccionó Juanda Caribe al conocer su apodo de “Tanga Caribe” en La casa de los famosos

Juanda Caribe reaccionó al conocer que fuera de La casa de los famosos Colombia lo apodan “Tanga Caribe”.

Esposo de Beba dejó contundente mensaje previo a la final en sus redes: ¿qué reveló? La casa de los famosos

Esposo de Beba dejó contundente mensaje previo a la final en sus redes: ¿qué reveló?

Andrés Gómez, esposo de Beba exparticipante de La casa de los famosos Col desata opiniones en redes con mensaje que dejó.

Lady Noriega se sinceró con Tebi Bernal Lady Noriega

Lady Noriega le hizo confesión a Alexa Torrex sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos

Lady Noriega se sinceró con Alexa Torrex sobre Tebi Bernal previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Lady Noriega sorprende al aparecer en una fotografía junto a Shakira. Lady Noriega

Sale a la luz fotografía de Lady Noriega junto a Shakira en su juventud; así se veían las cantantes

Lady Noriega impactó al aparecer en una imagen junto a Shakira en sus inicios, un recuerdo que causó revuelo digital.

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud Salud y Belleza

¿Cuánto se debe caminar al día para bajar de peso? Estos son los pasos recomendados

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026 Talento nacional

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”