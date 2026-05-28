Los nombres de Alejandro Estrada y Tebi Bernal han acaparado las tendencias en los últimos días tras todo lo que ha pasado entre ellos previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué dijo el equipo de Alejandro Estrada ante alianza con Tebi Bernal para la final?

Desde los ingresos de los jefes de campaña la amistad de Tebi Bernal y Alejandro Estrada empezó a presentar rupturas y diferencias.

Sin embargo, tras varios rifirrafes y discusiones ambos decidieron hacer las pases y acordar una especie de alianza para la final, esto con la condición que en caso hipotético que Alejo ganara le dieron parte del premio a Tebi.

Esa decisión ha generado gran revuelo en redes sociales y en los equipos de afuera de ambos, quienes se pronunciaron respectivamente a favor de su participante.

Esta polémica está pasando y Alejo no se ha ganado el premio

Equipo de Alejandro Estrada habló de Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

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Equipo de Alejandro Estrada rechazó acuerdo entre él y Tebi Bernal, ¿qué advertencia hicieron?

El equipo de Alejandro Estrada aseguró que, estaban bastante molestos con Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por lo que supuestamente estaban haciendo con el actor al tener información del exterior.

Nosotros como equipo no estamos de acuerdo con las decisiones de Alexa y Sofía porque ellas muy bien saben lo que está pasando acá afuera, ellas saben que él estaba muy fuerte y no se necesitaba de esa alianza para ‘asegurar’ el premio.

El equipo de Estrada enfatizó en que Alexa tenía la tarea de ser la jefa de campaña de Alejo y ayudarlo a ganar la competencia, pero que desde su punto de vista estaba era enfocada en Tebi Bernal.

Alexa tenía una tarea y era ser jefe de campaña de Alejo, no de Tebi, ni de los dos.

Además, para ellos Tebi no actuó de la mejor manera cuando supo que Alexa no iba a ser su jefe de campaña.

Él con su rabia dijo que quería que Juanda Caribe se lo ganara y cuando le dijo que le daría parte del premio ahí sí cambió su actitud.

Asimismo, dejaron claro que rechazan ese acuerdo de repartir el premio en caso tal que Alejandro ganara y aseguraron que se estaban aprovechando que él no sepa nada de exterior.

Estamos en completo desacuerdo con esa repartición.

Para finalizar aseguraron que, si la amistad era sincera de parte de Tebi y Alexa, esa amistad iba a continuar afuera a pesar que él no le diera parte del premio.