Laura Barjum causó revuelo al presumir enorme barriga de embarazo en video

Laura Barjum sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece luciendo una gran barriga de embarazo, imagen que rápidamente desató todo tipo de reacciones y preguntas entre sus fanáticos.

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La publicación generó confusión entre muchos usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la exreina y actriz estaría esperando su primer hijo.

Laura Barjum apareció “embarazada” y desató todo tipo de reacciones en redes (Foto Canal RCN)

¿Laura Barjum está embarazada?

A través de sus redes sociales, Laura Barjum aclaró que no se encuentra embarazada y explicó que la gran barriga que aparece en el video hacía parte de un personaje para una producción digital.

La actriz compartió las imágenes como una forma de celebrar el éxito que ha tenido el contenido, el cual ya habría alcanzado más de 100 millones de visualizaciones.

“En honor a las 100 millones de vistas”, escribió la cartagenera junto al video en el que aparece caracterizada como una mujer embarazada.

Además, tomó el momento con humor y aseguró que esas serían “las únicas imágenes embarazada” que verán sus seguidores “por lo pronto”, comentario que rápidamente generó aún más reacciones en redes sociales.

Los clips corresponden a uno de los llamados “microdramas” o producciones verticales para plataformas digitales en los que participa la cartagenera.

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¿Por qué Laura Barjum fue criticada en redes sociales?

En las últimas semanas, Laura Barjum ha recibido críticas por participar en este tipo de contenidos digitales, especialmente por parte de usuarios que cuestionan la actuación y el estilo dramático de estas producciones.

Ante los comentarios negativos, la actriz decidió pronunciarse y defender su trabajo. Laura explicó que los microdramas representan una nueva oportunidad laboral para actores y actrices dentro de la industria audiovisual.

Asimismo, aseguró que no siente vergüenza de trabajar en este tipo de formatos y que no tiene por qué dar explicaciones sobre los proyectos que decide aceptar.

La actriz también respondió a quienes critican el tono exagerado de las actuaciones, aclarando que este género se caracteriza precisamente por el drama intenso y la exageración narrativa.

Finalmente, Laura aseguró que muchas personas desconocen el trabajo y esfuerzo que implica grabar este tipo de producciones rápidas y de consumo digital.