Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura Barjum causó revuelo al presumir enorme barriga de embarazo en video

La actriz y creadora de contenido compartió un video luciendo una gran barriga de embarazo y rápidamente generó preguntas y reacciones entre sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz Laura Barjum llamó la atención tras aparecer con barriga de embarazo
Actriz Laura Barjum llamó la atención tras aparecer con barriga de embarazo (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Laura Barjum sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece luciendo una gran barriga de embarazo, imagen que rápidamente desató todo tipo de reacciones y preguntas entre sus fanáticos.

Artículos relacionados

La publicación generó confusión entre muchos usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la exreina y actriz estaría esperando su primer hijo.

Laura Barjum apareció “embarazada” y desató todo tipo de reacciones en redes
Laura Barjum apareció “embarazada” y desató todo tipo de reacciones en redes (Foto Canal RCN)

¿Laura Barjum está embarazada?

A través de sus redes sociales, Laura Barjum aclaró que no se encuentra embarazada y explicó que la gran barriga que aparece en el video hacía parte de un personaje para una producción digital.

La actriz compartió las imágenes como una forma de celebrar el éxito que ha tenido el contenido, el cual ya habría alcanzado más de 100 millones de visualizaciones.

“En honor a las 100 millones de vistas”, escribió la cartagenera junto al video en el que aparece caracterizada como una mujer embarazada.

Además, tomó el momento con humor y aseguró que esas serían “las únicas imágenes embarazada” que verán sus seguidores “por lo pronto”, comentario que rápidamente generó aún más reacciones en redes sociales.

Los clips corresponden a uno de los llamados “microdramas” o producciones verticales para plataformas digitales en los que participa la cartagenera.

Artículos relacionados

¿Por qué Laura Barjum fue criticada en redes sociales?

En las últimas semanas, Laura Barjum ha recibido críticas por participar en este tipo de contenidos digitales, especialmente por parte de usuarios que cuestionan la actuación y el estilo dramático de estas producciones.

Ante los comentarios negativos, la actriz decidió pronunciarse y defender su trabajo. Laura explicó que los microdramas representan una nueva oportunidad laboral para actores y actrices dentro de la industria audiovisual.

Asimismo, aseguró que no siente vergüenza de trabajar en este tipo de formatos y que no tiene por qué dar explicaciones sobre los proyectos que decide aceptar.

La actriz también respondió a quienes critican el tono exagerado de las actuaciones, aclarando que este género se caracteriza precisamente por el drama intenso y la exageración narrativa.

Finalmente, Laura aseguró que muchas personas desconocen el trabajo y esfuerzo que implica grabar este tipo de producciones rápidas y de consumo digital.

Laura Barjum causó revuelo al presumir gran barriga de embarazo en video
Laura Barjum causó revuelo al presumir gran barriga de embarazo en video (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación Yeison Jiménez

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras su remodelación; el cantante dejó planeados los detalles

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reveló que el cantante dejó por escrito cómo quería la remodelación de su hotel.

Mensaje de Johanna Fadul a sus haters Johanna Fadul

Johanna Fadul le envió contundente mensaje a sus 'haters': “no entiendo qué les he hecho"

Tra una ola de malos comentarios que recibió Johanna Fadul en sus redes sociales, la influenciadora se pronunció al respecto

Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego” Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego”

Yina Calderón reaccionó a la polémica entre Alejandro Estrada, Alexa y Tebi Bernal por el premio de La casa de los famosos Colombia

Lo más superlike

Alejandro Estrada expresó sus sentimientos por Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos; ¿se perdonaron?

Alejandro Estrada rompió el silencio y le dijo a Yuli Ruiz lo que piensa de su relación sentimental en La casa de los famosos.

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026 Talento nacional

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?