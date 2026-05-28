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Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos; ¿se perdonaron?

Alejandro Estrada rompió el silencio y le dijo a Yuli Ruiz lo que piensa de su relación sentimental en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada expresó sus sentimientos por Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3.
Alejandro Estrada expresó sus sentimientos por Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Alejandro Estrada aprovechó una actividad para sincerarse con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada le dijo a Yuli Ruiz que espera hablar con ella en el futuro.
Alejandro Estrada le dijo a Yuli Ruiz que espera hablar con ella en el futuro. (Foto: Canal RCN)

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En medio de una dinámica en la que debían simular unos congelados, varios participantes abrieron su corazón y dejaron ver sentimientos que habían mantenido en silencio.

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Alexa Torrex fue una de las primeras en aprovechar el momento para dirigirse a Tebi. Con palabras emotivas, le expresó que lo que siente por él es sincero y que es lo mejor que le pudo pasar.

Añadió que solo entenderá esas frases cuando salga de la casa y cerró su intervención con un beso, gesto que sorprendió a los presentes.

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¿Qué le confesó Alejandro Estrada a Yuli Ruiz en la actividad de “congelado” en La casa de los famosos Colombia 3?

Estrada, por su parte, se dirigió a Yuli Ruiz con un mensaje cargado de nostalgia. Le aseguró que no guarda resentimiento ni rencor por los desacuerdos del pasado y que se quedó con lo más bonito de su relación sentimental.

El actor confesó que también se quedó con varios sinsabores y con las ganas de vivir más momentos junto a ella, dejando abierta la posibilidad de un encuentro futuro para aclarar malentendidos.

Yuli, sin pronunciar palabra, respondió con una sonrisa que dejó ver que no le es indiferente la propuesta del finalista.

La actividad se convirtió en un espacio de catarsis para los habitantes. Juanse Laverde aprovechó para lanzar una dura pulla a Juanda Caribe, lo que generó sorpresa entre los compañeros.

El costeño no se quedó atrás y replicó dejando claro que no teme a las críticas que pueda enfrentar al salir del programa.

Además, reafirmó que su mayor ganancia es el vínculo que ha construido con Mariana Zapata, más allá del premio.

Las palabras de Juanda generaron comentarios en redes sociales, especialmente porque Mariana ha manifestado en varios espacios que lo ve como un buen amigo.

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