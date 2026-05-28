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Yina Calderón sorprendió al publicar nostálgico audio de Epa Colombia: "Te extraño"

Yina Calderón dejó ver lo mucho que extraña a Epa Colombia y decidió recordarla con viral audio.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón recordó a Epa Colombia
Yina Calderón recordó a Epa Colombia antes del inicio del Mundial. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón recordó a su amiga Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia haciendo lypsinc de un audio viral de ella en sus inicios.

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¿Cómo recordó Yina Calderón a Epa Colombia?

La empresaria de queratinas cumple una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por los hechos vandálicos ocurridos durante las protestas de 2019 contra una estación de TransMilenio.

Aunque la defensa de la influenciadora ha intentado buscar el beneficio de casa por cárcel para ella hasta el momento sus solicitudes han sido rechazadas por uno de los delitos aceptados por Daneidy.

En medio de esta incertidumbre que vive su familia, pareja y amigos por su liberta, Yina Calderón decidió recordarla en redes sociales al publicar un video con uno de sus audios más virales.

Yina Calderón se despide de Epa Colombia con un video que conmovió a sus seguidores
Yina Calderón recordó a Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

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Yina Calderó desempolvó audio de Epa Colombia a días del Mundial 2026

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un emotivo audio de Epa Colombia, en el que dejó ver cuánto extraña a la empresaria e influenciadora.

“Te extraño demasiado”, expresó Yina, dejando claro que, pese a las polémicas y diferencias que han tenido en el pasado, aún conserva un fuerte vínculo con Epa Colombia.

En el video Yina Calderón se mostró vestida con la camiseta de la Selección Colombia y unos accesorios en sus manos de porristas, esto para hacer el lypsinc de un audio de Epa Colombia.

Eh, eh, EPA Colombia, eh, eh, epa, epa, rico, rico.

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¿Qué se sabe del caso de Epa Colombia?

Aunque en las últimas semanas se conocieron denuncias sobre presuntas irregularidades en el lugar de reclusión de Epa Colombia, las autoridades descartaron su traslado a la cárcel El Buen Pastor.

La influencer continuará detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanece desde hace varios meses por razones de seguridad.

Según reportes revelados por Noticias RCN, Daneidy Barrera habría estado involucrada en problemas de convivencia, además de la supuesta tenencia de celulares y otros privilegios dentro de las instalaciones.

Sin embargo, en lugar de un cambio de prisión, las autoridades optaron por hacerle un llamado de atención y exigirle un compromiso de buen comportamiento.

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