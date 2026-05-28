Luly Bossa le dio la bienvenida a un nuevo integrante de su familia: “Volvió tu bebé a casa”

Luly Bossa volvió a emocionar a sus seguidores en redes sociales luego de compartir una noticia muy especial relacionada con su familia.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la comedia colombiana! Falleció reconocido artista: así se confirmó la dolorosa noticia

La actriz reveló que un nuevo integrante llegó inesperadamente a su hogar, publicación que rápidamente despertó curiosidad y ternura entre sus fanáticos.

La publicación generó cientos de reacciones en pocos minutos y muchos seguidores comenzaron a preguntarle a la actriz de quién se trataba.

Luly Bossa compartió emotivo momento junto al nuevo integrante de su familia (Foto Canal RCN)

¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Luly Bossa?

La actriz reveló que el nuevo integrante es un pequeño cachorro que nació recientemente y que llegó completamente por sorpresa a su hogar.

Según explicó, el nacimiento ocurrió el pasado 13 de mayo y tomó desprevenida a toda su familia, ya que no tenían conocimiento de que su perrita llamada “Fortuna” estuviera embarazada.

“No sabíamos que Fortuna estaba embarazada. Después les echo el cuento”, escribió la actriz junto al video.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a Luly Bossa cargando al cachorro mientras lo besa y le habla con ternura.

La actriz también aprovechó para pedir ayuda a sus seguidores en la búsqueda de un nombre para el nuevo integrante.

“ Sugerencias para nombre? Es un dulce este angelito. Cómo pueden no amarlos”, comentó.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de personas que celebraron la noticia y destacaron el cariño que la actriz siempre ha demostrado por los animales.

Artículos relacionados Nataly Umaña Nataly Umaña sacude las redes al pronunciarse directamente sobre Alejandro Estrada

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Los seguidores de Luly Bossa no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño y ternura.

Algunos usuarios destacaron el vínculo especial que muchas personas desarrollan con sus mascotas y el amor incondicional que representan.

“Amo las personas que aman a sus hijos perrunos de esa manera”, escribió una seguidora.

Otros comentarios incluso interpretaron la llegada del cachorro como una señal emocional importante para la actriz.

“Volvió tu bebé a casa, solo que en forma de perrito”, comentó una usuaria, mensaje que llamó especialmente la atención entre los seguidores.

Hasta ahora, Luly Bossa no ha confirmado qué nombre tendrá el cachorro, pero dejó claro que el pequeño ya ocupa un lugar muy especial dentro de su familia.