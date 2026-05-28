Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Expareja de Francisco Bolívar apareció con inesperada petición en redes; esto fue lo que dijo

Carolina Manrique, expareja de Francisco Bolívar, llamó la atención al referirse directamente a la situación del actor.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Expareja de Francisco Bolívar, apareció con inesperada petición en redes
Carolina Manrique habló de Francisco Bolívar en sus redes sociales / (Foto de Colprensa)

Francisco Bolívar continúa generando conversación en redes sociales luego de varios días de ausencia. En esta ocasión Carolina Manrique, su expareja, rompió el silencio y decidió referirse al actor públicamente.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Francisco Bolívar?

En los últimos días, Francisco Bolívar estuvo en el centro de atención luego de que se conociera que había estado ausente tanto de publicaciones en redes sociales como de espacios de grabación. La situación despertó curiosidad entre fans y personas cercanas al actor.

La conversación tomó fuerza después de que el actor Fabián Ríos compartiera un mensaje en el que pidió respeto, apoyo y una cadena de oración para Bolívar.

¿Qué le pasó a Francisco Bolívar?
Fabián Ríos le expresó su cariño a Francisco Bolívar en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Tras esto, surgieron diferentes versiones en redes sociales y páginas de entretenimiento que señalaban que el actor habría decidido alejarse temporalmente de algunas actividades debido a un momento personal complejo relacionado con su expareja.

Artículos relacionados

¿Quién es la exnovia de Francisco Bolívar?

La exnovia más conocida públicamente de Francisco Bolívar es Carolina Manrique, entrenadora personal y creadora de contenido enfocada en hábitos saludables y ejercicio.

¿Quién es la exnovia de Francisco Bolívar?
Carolina Manrique es la expareja de Francisco Bolívar / (Foto de Freepik)

Durante varios años, ambos compartieron diferentes momentos de su relación, donde mostraban viajes, rutinas de entrenamiento y parte de su cotidianidad. Debido a esa exposición, su nombre volvió a aparecer recientemente en conversaciones relacionadas con el actor.

Algunos usuarios comenzaron a mencionarla luego de que crecieran los rumores alrededor de la ausencia de Francisco Bolívar. Esto hizo que Carolina decidiera responder directamente a quienes la involucraban en la situación que atraviesa el actor.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Carolina Manrique sobre Francisco Bolívar?

Carolina Manrique se pronunció a través de un comentario en redes sociales luego de ser mencionada en varias ocasiones por usuarios que seguían hablando sobre Francisco Bolívar.

En su mensaje, confirmó que efectivamente fue pareja del actor, pero aclaró que la relación terminó hace catorce años. Además, pidió que no la relacionaran con los rumores que actualmente circulan en plataformas digitales.

"Bueno, muchachos. Soy yo y terminé con él hace 14 años jajajaja no me metan ahí", escribió.

El comentario llamó la atención porque, según afirman, fue una de las pocas respuestas directas alrededor del tema luego de varios días de especulaciones en redes sociales.

Por ahora, los seguidores y colegas de Francisco Bolívar permanecen atentos a cualquier actualización sobre sus proyectos y su posible regreso completo a las grabaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro enamora a sus seguidores con nuevas fotos de su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro causa revuelo al dejar ver cómo luce su pancita de embarazo

Lina Tejeiro aparece en sus historias de Instagram mostrando cómo luce su pancita de embarazo causando revuelo en redes sociales.

El video de Naim Darrechi siendo detenido y la reacción de Katy Cardona. Influencers

Naim Darrechi, novio de Katy Cardona, fue detenido por la policía en México: todo quedó en video

Naim Darrechi fue detenido en México y el video junto a Katy Cardona ‘La blanquita’ se volvió viral.

Camilo Trujillo llamó la atención al desmentir un comentario de Alexa Torrex La casa de los famosos

Camilo Trujillo frenó a Alexa Torrex tras escuchar lo que dijo sobre él en La casa de los famosos

Camilo Trujillo llamó la atención al desmentir un comentario de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Hermano de Alejandro Estrada se pronunció Alejandro Estrada

Hermano de Alejandro Estrada se pronunció y arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal

Felipe Estrada rompió el silencio ante situación de Tebi Bernal con su hermano antes de la final de La casa de los famosos.

Llega a Bogotá el IAB Day 2026: un espacio digital que redefine la publicidad y marketing, ¿cuándo será? Viral

Llega a Bogotá el IAB Day 2026: un espacio digital que redefine la publicidad y marketing, ¿cuándo será?

Yeison Majé anunció que espera bebé Talento nacional

Famoso cantante de música popular y su esposa anunciaron que esperan bebé

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?