Francisco Bolívar continúa generando conversación en redes sociales luego de varios días de ausencia. En esta ocasión Carolina Manrique, su expareja, rompió el silencio y decidió referirse al actor públicamente.

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¿Qué le pasó a Francisco Bolívar?

En los últimos días, Francisco Bolívar estuvo en el centro de atención luego de que se conociera que había estado ausente tanto de publicaciones en redes sociales como de espacios de grabación. La situación despertó curiosidad entre fans y personas cercanas al actor.

La conversación tomó fuerza después de que el actor Fabián Ríos compartiera un mensaje en el que pidió respeto, apoyo y una cadena de oración para Bolívar.

Fabián Ríos le expresó su cariño a Francisco Bolívar en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Tras esto, surgieron diferentes versiones en redes sociales y páginas de entretenimiento que señalaban que el actor habría decidido alejarse temporalmente de algunas actividades debido a un momento personal complejo relacionado con su expareja.

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¿Quién es la exnovia de Francisco Bolívar?

La exnovia más conocida públicamente de Francisco Bolívar es Carolina Manrique, entrenadora personal y creadora de contenido enfocada en hábitos saludables y ejercicio.

Carolina Manrique es la expareja de Francisco Bolívar / (Foto de Freepik)

Durante varios años, ambos compartieron diferentes momentos de su relación, donde mostraban viajes, rutinas de entrenamiento y parte de su cotidianidad. Debido a esa exposición, su nombre volvió a aparecer recientemente en conversaciones relacionadas con el actor.

Algunos usuarios comenzaron a mencionarla luego de que crecieran los rumores alrededor de la ausencia de Francisco Bolívar. Esto hizo que Carolina decidiera responder directamente a quienes la involucraban en la situación que atraviesa el actor.

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¿Qué dijo Carolina Manrique sobre Francisco Bolívar?

Carolina Manrique se pronunció a través de un comentario en redes sociales luego de ser mencionada en varias ocasiones por usuarios que seguían hablando sobre Francisco Bolívar.

En su mensaje, confirmó que efectivamente fue pareja del actor, pero aclaró que la relación terminó hace catorce años. Además, pidió que no la relacionaran con los rumores que actualmente circulan en plataformas digitales.

"Bueno, muchachos. Soy yo y terminé con él hace 14 años jajajaja no me metan ahí", escribió.

El comentario llamó la atención porque, según afirman, fue una de las pocas respuestas directas alrededor del tema luego de varios días de especulaciones en redes sociales.

Por ahora, los seguidores y colegas de Francisco Bolívar permanecen atentos a cualquier actualización sobre sus proyectos y su posible regreso completo a las grabaciones.