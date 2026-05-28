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Andrés Gómez se pronunció tras el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia; ¿que dijo?

Andrés Gómez, esposo de Beba, se pronunció luego de que la creadora de contenido volviera a La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrés Gómez se pronunció tras el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia
Andrés Gómez apoyó a Beba en su regreso a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación entre quienes siguen el reality. En esta ocasión, Andrés Gómez se pronunció sobre el regreso de su pareja.

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¿Por qué Beba volvió a La casa de los famosos Colombia?

Beba regresó temporalmente a La casa de los famosos Colombia luego de haber sido eliminada el pasado 24 de mayo de 2025.

En esta ocasión, volvió junto a otros exparticipantes para acompañar a Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, quienes continúan en competencia en la etapa final del reality.

¿Por qué Beba volvió a La casa de los famosos Colombia?
Finalistas de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El programa llegará a su fin este 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial. Mientras tanto, los seguidores continúan apoyando a sus participantes favoritos y comentando cada una de las dinámicas que se desarrollan dentro de la casa.

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¿Qué dijo Beba sobre su regreso a La casa de los famosos Colombia?

Luego de confirmarse su regreso temporal, Beba compartió un video en redes sociales en el que reaccionó a la noticia con una frase que llamó la atención de sus seguidores:

“¿Saliendo? No reina, yo soy el plot twist”.

La creadora de contenido ya había hablado sobre sus salidas y regresos dentro del reality. Cabe recordar que en otra etapa de la competencia logró volver gracias al poder de resurrección, situación que le permitió mantenerse en el programa hasta llegar al top 5.

¿Qué dijo Beba sobre su regreso a La casa de los famosos Colombia?
Beba llegó al Top 5 de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En varias oportunidades, Beba también se ha referido a su participación en el formato y aseguró que, aunque en diferentes momentos intentaron sacarla de la competencia, los resultados no fueron los que algunos esperaban.

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¿Cómo reaccionó el esposo de Beba tras su regreso a La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Beba y Andrés Gómez ha sido tema de conversación en redes sociales desde hace varias semanas. Durante una dinámica del reality, El Jefe permitió el ingreso de familiares a la casa y Andrés estuvo compartiendo con la participante durante algunos días.

Sin embargo, el encuentro entre ambos generó comentarios entre los televidentes. Algunos internautas afirmaron que el reencuentro se percibió distante y destacaron ciertas actitudes que interpretaron como frías por parte de Beba.

Posteriormente, la creadora de contenido explicó que la situación ocurrió porque llevaban mucho tiempo sin verse y aseguró que no supo cómo reaccionar frente a las cámaras. Además, comentó que sentía temor de exponer públicamente su relación.

Ahora, tras el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia, Andrés Gómez compartió el video publicado por ella y agregó un corazón. Aunque el gesto fue breve, varios internautas lo interpretaron como una señal de apoyo en medio de esta nueva aparición dentro del reality.

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