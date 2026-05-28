Sara Corrales reveló el caos detrás de la remodelación de su casa y sorprendió con confesión

Sara Corrales volvió a llamar la atención en redes luego de publicar un video en el que mostró cómo avanzan las remodelaciones de la casa que está construyendo junto a su esposo, Damián Pasquini.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre la remodelación de su casa?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias imágenes en las que se observa parte de los espacios de la vivienda mientras diferentes trabajadores realizan arreglos y adecuaciones en distintas zonas del hogar.

Sin embargo, más allá de mostrar los avances de la remodelación, Sara Corrales también aprovechó la publicación para hablar sobre todo lo que ha significado para ella este proceso.

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En la descripción del video, Sara Corrales confesó que inicialmente pensaban que remodelar una casa sería algo mucho más sencillo y rápido.

Así luce la casa que remodelan Sara Corrales y Damián Pasquini para su familia. (Foto: AFP)

“Creímos que remodelar una casa iba a ser rápido y sencillo”, escribió la actriz en la publicación que compartió con sus seguidores.

Además, también habló sobre algunos de los momentos que han vivido durante este proceso relacionado con decisiones, cambios y situaciones inesperadas que han tenido que enfrentar.

“Entre polvo, planos, decisiones eternas, cambios de último minuto y uno que otro mini colapso… aquí seguimos, construyendo el hogar con el que soñamos para nuestra familia”, expresó Sara Corrales.

La actriz también aseguró que, aunque las remodelaciones suelen convertirse en procesos complejos y agotadores, para ella también tienen un significado especial por todo lo que representa construir el espacio donde vivirá junto a su familia.

“Ver cómo poco a poco un espacio se va llenando de historia, ilusión y amor”, agregó la actriz en la publicación.

Así luce la casa que remodelan Sara Corrales y Damián Pasquini para su familia. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionó Damián Pasquini al video de Sara Corrales?

Tras la publicación realizada por Sara Corrales, su esposo Damián Pasquini también reaccionó en los comentarios del video con un mensaje que llamó la atención de varios seguidores.

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“Ay diosito!!! ¿Llegaremos?”, escribió el empresario argentino tras reaccionar al proceso de remodelación que viven actualmente.

Como se conoce, recientemente Sara Corrales y Damián Pasquini se convirtieron en padres de la pequeña Mila, quien desde su nacimiento hace unos días, se ha llevado toda la atención en redes.