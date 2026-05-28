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Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, vivió momentos de terror a bordo de avión

"Pidiéndole misericordia a Dios": Dayana Jaimes confesó que vio pasar su vida y la petición que le hizo a Dios.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dayana Jaimes sufrió susto a bordo de un avión
Dayana Jaimes contó el susto que vivió. (Fotos AFP y Freepik)

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sorprendió a sus seguidores en las últimas horas a sus seguidores al revelarles lo que le pasó.

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¿Qué le pasó a la viuda de Martín Elías a bordo de un avión?

Dayana Jaimes desde el fallecimiento del artista de vallenato ha estado en el foco de la prensa y lo que comparten en sus redes sociales pocas veces pasa por desapercibido.

Precisamente, en las últimas horas la viuda de Martín Elías les compartió a sus seguidores un reciente gran susto que vivió a bordo de una aeronave.

La empresaria reveló que, siempre le ha tenido miedo a volar en avión, pero por sus compromisos le ha tocado saber manejar esta fobia.

Sin embargo, aunque ya le tenía controlada, recientemente tuvo un gran susto en medio de un viaje: "Cosas que ustedes no ven".

Pasajeros de una avión captaron un momento histórico.
Dayana Jaimes contó el susto que vivió a bordo de un avión. (Foto Freepik)

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¿Cómo fue el susto de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías en un vuelo?

Dayana Jaimes les reveló a sus seguidores con una foto en la que se veía bastante preocupada y tensionada lo que le pasó.

La empresaria reveló que en pleno vuelo empezó a moverse de manera brusca lo que activó las alarmas y generó gran preocupación de todos.

Ayer ese bendito avión se movió demasiado.

Al parecer, estos movimientos al parecer más fuertes que una turbulencia común empezaron a hacerla pensar lo peor y temer por su vida, tanto así que tuvo que empezar a controlar su respiración y a orar.

Ahí estaba yo haciendo ejercicios de respiración, arrepintiéndome de todos mis pecados, pidiéndole misericordia a Dios y suplicando poder ver creer a la bendi porque esa preadolescencia sin mí pasa trabajo.


Dayana Jaimes reveló que, por su cabeza se le pasaron todos los pensamientos posibles, hasta que no volvería a ver a sus familiares y en especial a su hija Paula, fruto de su matrimonio con Martín Elías.

Como era de esperarse esta confesión de la empresaria no ha pasado por desapercibido y muchos de sus seguidores le han expresado su preocupación.

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