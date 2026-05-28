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Yuli Ruiz y Tebi Bernal tuvieron una dura confrontación en La casa de los famosos

Yuli Ruiz se confrontó a Tebi Bernal, defendiéndose de sus palabras ya ctitudes cuestionables en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli Ruiz explotó contra Tebi Bernal
Yuli Ruiz y Tebi Bernal protagonizaron discusión en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia y esta última semana de la competencia, ha traído sorpresas y emociones al reality, pues los finalistas contaron con la compañía de exparticipantes de esta tercera temporada.

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Durante el debate de los cuatro famosos que están a un paso de la final, ellos contaron con la compañía de algunos exparticipantes, quienes, además, les hicieron preguntas y los cuestionaron sobre su participación.

Por otro lado, la visita de estos famosos causó emociones y controversia dentro de la convivencia, precisamente porque algunos llegaron a destapar temas que habían quedado pendientes, pero, sobre todo, a discutir sobre las actitudes que estaban teniendo.

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En el caso de Yuli Ruiz y Tebi Bernal, la modelo paisa no quiso dejar nada pendiente con respecto a las groserías Tebi Bernal y lo confrontó durante el falso congelado que hicieron como dinámica.

¿Cómo confrontó Yuli Ruiz a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durate los primeros minutos de su vista en La casa de los famosos, los exparticipantes formaron un revuelo, pues las discusiones y las diferencias no se hicieron esperar.

Yuli Ruiz y Tebi Bernal protagonizaron discusión en La casa de los famosos
Tebi Bernal y Yuli Ruiz protagonizan incómodo momento. (Foto/ Canal RCN)

En el caso de Yuli Ruiz, ella no desaprovechó la oportunidad para confrontar a Tebi Bernal por las palabras groseras que él lanzó cuando ella estuvo en su congelado, recordemos que en ese momento ella dijo que él era un conveniente por estar con Alexa Torrex.

Por eso, él se despachó en su contra con palabras bastante fuertes y ella se defendió, diciendo que es grosero y conveniente y que ahora, las personas le dan la razón a ella.

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¿Tebi Bernal le respondió algo a Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz le dijo esto a Tebi Bernal porque una vez más, él no tuvo una buena actitud con ella y volvió a pasarse con sus palabras, pues la comparó con una guanábana.

Tebi Bernal y Yuli Ruiz protagonizan incómodo momento
Yuli Ruiz explotó contra Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Cuando ella escuchó esto, le dijo lo que pensaba de él y de fondo se escuchó cómo Marilyn Patiño le dijo “atrevido”.

Mientras que la modelo se defendió, Tebi siguió derecho y la ignoró, mientras se reía de lo que le dijo.

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