Exparticipante de MasterChef Celebrity revela que los retiros espirituales le cambiaron la vida; ¿quién es?
Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó las razones por las que los retiros espirituales se volvieron parte de su rutina.
La actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar, sorprendió al revelar que asistir de manera constante a los retiros espirituales le cambió la vida.
¿Por qué Caterin Escobar asiste a retiros espirituales?
La caleña expresó en sus plataformas digitales que es una de las preguntas que más le hacen sus seguidores y que por eso quiere responderlo con total honestidad.
Según sus palabras, estas actividades le han permitido conocerse más y le han enseñado a tomarse la vida con más calma.
En las fotografías se le puede ver junto a un grupo de mujeres en el mar realizando actividades y disfrutando del paisaje y la naturaleza.
“Bueno, creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo, en cada día conocerte más, en darte el tiempo para respirar con sentido, para escuchar tus latidos y entenderlos, para amar tu soledad, para entender que eres única y darte el valor que mereces. Para caminar y ver la vida diferente, para darle valor a lo que realmente importa. Amo la mujer que soy ahora y eso no tiene precio.
Y agradezco a Dios y a la vida por poder darme estos regalos maravillosos.
Días de yoga, meditación, desconexión y aprendizajes”, escribió Caterin Escobar en su publicación.
¿Desde cuándo son pareja Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?
Caterine fue la novena eliminada del programa culinario en 2025 y en ese reality se volvió pareja del exfutbolista Mario Alberto Yepes, con quien se ha mostrado muy enamorada desde entonces.
La pareja se encuentra en un momento muy estable y ha compartido varios viajes juntos, en los que Caterin no ha desaprovechado la oportunidad para jugarle bromas a Yepes.
Él, por su parte, ha manifestado que no es muy amante de las cámaras ni de exponer su vida en redes sociales, lo que contrasta con la espontaneidad de ella y genera una dinámica divertida que sus seguidores disfrutan.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike