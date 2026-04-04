Juanse Quintero le lanza inesperado comentario a su pareja Johanna Fadul en redes: "Eres imprudente"

Johanna Fadul causó revuelo al afirmar que es la persona más funable del planeta.

Johanna Fadul ha protagonizado varias polémicas tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Johanna Fadul se considera la persona más funable del planeta?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 se encuentra por estos días de vacaciones en Estados Unidos, junto a su pareja, Juanse Quintero.

Mediante sus historias de Instagram, la actriz le preguntó a Juanse si la amaba a pesar de ser muy funable.

Quintero, lejos de apoyarla, le dijo que eso le pasaba por ser muy imprudente, pero que así la amaba profundamente.

Recordemos que Johanna fue sacada del reality por unos comentarios que hizo a su excompañero Campanita en un posicionamiento.

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Asimismo, estuvo envuelta en una polémica por una supuesta infidelidad de Juanse con Beba. Después, publicó un video en broma desde una tienda en la que compara a un muñeco con Campanita y dijo que ahora sería funada de nuevo.

Todas estas situaciones han hecho que ella misma se autodenomine como la persona más funada de Colombia.

Aunque estos momentos han tratado de ser aclarados por las partes involucradas, no se puede negar que han ocasionado que la pareja esté constantemente bajo el escrutinio público recibiendo muchas críticas.

La pareja ha optado por tomar las situaciones con humor y convertirlas en parte de su dinámica en redes sociales.

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¿Johanna Fadul y Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito?

Ambos se encuentran actualmente en Estados Unidos para asistir a la boda del hermano de Johanna, después de haber estado involucrados en un accidente de tránsito del que salieron ilesos.

Juanse publicó en sus redes sociales el video en el que se les puede ver auxiliando a la otra persona que se transportaba en motocicleta y que sufrió golpes leves por la caída.

La reacción de la pareja fue inmediata, mostrando empatía y disposición para ayudar, lo que generó comentarios positivos entre sus seguidores.

Este viaje les ha permitido compartir momentos de tranquilidad y mostrar que, pese a las polémicas, su relación se mantiene sólida.