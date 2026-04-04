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Alexa Torrex se dio tremendo beso con Tebi Bernal; así fue el momento en La casa de los famosos

Alexa Torrex y Tebi Bernal protagonizaron un romántico beso en La casa de los famosos, sorprendiendo a todos los habitantes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex y Tebi se besan.
Alexa Torrex y Tebi se besan en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Alexa Torrex mostró sus dotes actorales al protagonizar un inesperado beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex la da toda en la actividad de actuación.
Alexa Torrex la da toda en la actividad de actuación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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Los participantes vivieron una interesante prueba en la que mostraron su talento para interpretar a otras personas.

¿En qué consistía la dinámica de las mejores escenas en La casa de los famosos Colombia 3?

La dinámica consistía en recrear varios de los momentos icónicos que han marcado esta temporada.

Alexa Torrex se llevó todos los aplausos de sus compañeros al interpretar a Yuli Ruiz, Marilyn Patiño y Karola.

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La cucuteña recreó la escena en la que Yuli se da un beso con el ganador de la segunda temporada, Altafulla, quien estaba siendo interpretado por Valentino Lázaro.

La emoción se apoderó de ambos creadores de contenido y se dieron un inesperado beso que dejó sorprendidos a los demás habitantes.

Luego desarrolló la escena del congelado donde Marilyn y Renzo Meneses anuncian su romance y se dan un beso frente a todos.

En esta oportunidad le tocó actuar con Tebi, con quien también se dio un romántico beso.

Este último gesto no solo fue parte de la dinámica, sino que también ayudó a mejorar el ambiente entre ella y Tebi.

Ambos habían tenido una discusión días atrás, luego de la mesa de postres del beneficio, cuando Alexa habló de su vínculo con el modelo.

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Esa situación no le gustó a Tebi, ya que se trataba de rivales directos dentro de la competencia y consideró inoportuno que se mencionara.

Finalmente, la influenciadora imitó a Karola cuando discutió con Eidevin por escoger a Mariana Zapata en la prueba de beneficio y castigo.

Juanda Caribe interpretó a Eidevin y su actuación incluyó un pequeño beso, dejando ver que Alexa se toma muy en serio el juego y las actividades de imitación e interpretación.

Los seguidores del programa están atentos a cómo pueda reaccionar Jhorman Toloza, expareja de la cucuteña, quien ha estado publicando sus impresiones y opiniones sobre las acciones de Alexa en la competencia.

Además, Jhorman ha tenido enfrentamientos públicos con los papás de Alexa, alegando que ha aguantado humillaciones pero que ya está cansado de esa situación.

¿A quién salvó Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otro lado, Alexandra recibió un respiro en medio de tanta presión, ya que Tebi decidió sacarla de la placa de nominados. Esto significa que estará más tranquila en la próxima gala de nominación.

Alexa Torrex y Tebi se muestran muy cercanos.
Alexa Torrex y Tebi se muestran muy cercanos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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