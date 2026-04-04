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Alejandro Estrada lloró pidiendo disculpas en La casa de los famosos Colombia; ¿a quién?

Alejandro Estrada dejó ver su arrepentimiento tras el incidente en el castigo impuesto por el Jefe en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas.
Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada lloró pidiéndole disculpas a Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada se disculpa con Aura Cristina Geithner.
Alejandro Estrada se disculpa con Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué pidió disculpas Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Un gesto de Alejandro Estrada con Marilyn y Aura Cristina desató un fuerte enfrentamiento entre Juanda Caribe y Karola con el cucuteño y Tebi.

Estrada no habría dejado iniciar el castigo a las actrices, lo que fue criticado duramente por sus compañeros, quienes lo tildaron de poco caballeroso y desconsiderado, alegando que Patiño no se encontraba bien de salud y que Aura Cristina, por su edad, no podía trasnocharse demasiado.

La tensión se apoderó del ambiente y Alejandro, consciente de la incomodidad que había generado, buscó a las implicadas para aclarar la situación.

El actor se mostró vulnerable y pidió disculpas a Aura Cristina, asegurando que nunca tuvo mala intención y que la decisión se tomó mediante un juego de piedra, papel o tijera.

Con lágrimas en los ojos, expresó sentirse avergonzado y reiteró que solo quería cumplir con el reto sin afectar a nadie.

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¿Cómo reaccionó Aura Cristina Geithner a las disculpas de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Aura Cristina le manifestó con sinceridad que sí se sintieron aludidas por la actitud de Alejandro, especialmente porque Marilyn estaba indispuesta.

Estrada replicó que como Marilyn no le había comentado nada sobre su estado de salud y quiso seguir con la prueba, pensó que no estaba mal.

Sin embargo, reconoció que le parecía desconcertante que ella hubiera querido participar cuando necesitaba descansar.

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El cucuteño aseguró que hablaría personalmente con Marilyn para evitar que se generen rivalidades por una acción inconsciente.

Por otro lado, los habitantes están realizando una actividad en la que deben recrear los mejores momentos de la temporada, resaltando escenas divertidas, románticas y, por supuesto, las discusiones que han marcado el rumbo del reality.

Hoy, además, los famosos tendrán su esperado día de fiesta, un espacio para relajarse y disfrutar antes del domingo, cuando uno de los habitantes deberá abandonar la competencia por decisión de Colombia.

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