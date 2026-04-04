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Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia fueron vistos en particular celebración; ¿proyectos juntos?

Dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 compartieron una celebración especial que despertó rumores de proyectos juntos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exparticipantes se reencuentran.
Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 se reencuentran. (Foto Canal RCN)

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3, Jay Torres y Nicolás Arrieta, causaron revuelo en redes sociales al mostrar cómo fue su reencuentro.

Nicolás Arrieta y Jay Torres sorprenden.
Nicolás Arrieta y Jay Torres sorprenden al reencontrarse. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el reencuentro entre Jay Torres y Nicolás Arrieta exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3?

El cantante puertorriqueño reapareció en plataformas digitales luego de estar inmerso en una polémica por dedicarse a trabajar como conductor en una aplicación de transporte.

Por su parte, Arrieta ha estado muy activo en los medios, especialmente ahora que es panelista del programa matutino Buen Día Colombia, donde recibe a los eliminados del reality.

Ambos se mostraron disfrutando de una noche de fiesta y videojuegos, lo que generó múltiples reacciones entre los seguidores.

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Las imágenes compartidas resaltaron la buena amistad que han construido desde su salida de la competencia.

Muchos internautas comentaron que les gustaría ver a Jay nuevamente en la casa más famosa del país, ya sea como invitado en un congelado o animando una fiesta con su música.

Aunque los creadores de contenido no dieron detalles sobre los motivos de su encuentro, se especula que Jay Torres podría estar en Colombia para participar en algún programa en el que se analice el programa.

Jay Torres abandonó la competencia en la quinta semana, mientras que Nicolás permaneció algunas semanas más, pero ambos fueron eliminados por el bajo apoyo del público en las votaciones.

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¿Por qué fue la polémica entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio?

Además, Nicolás ha estado recibiendo múltiples comentarios por su reacción al incidente que protagonizó Yeferson Cossiocon una reconocida aerolínea.

La compañía decidió tomar medidas legales contra el influenciador por supuestamente realizar una broma con un gas durante un vuelo internacional, hecho que generó gran polémica en redes sociales.

La postura de Arrieta frente a este episodio genero opiniones divididas. Cossio no ha respondido a las declaraciones del youtuber, y no es la primera vez que Arrieta le hace críticas directas al paisa

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