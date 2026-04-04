Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, y Marlón Solórzano, se han vuelto tendencia en redes sociales tras aparecer en un video juntos, lo que generó varios rumores de que tuvieron en el pasado un romance.

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¿Cuál es el video que muestra a Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, junto a Marlón Solórzano?

En las últimas horas, un video publicado en TikTok ha generado opiniones divididas en redes, pues en él aparece Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, junto a Marlon Solórzano.

La inesperada escena no tardó en despertar curiosidad entre los seguidores del reality.

Un video de Maiye Torrex junto a Marlon Solórzano reavivó los rumores sobre un posible romance en el pasado. (Fotos: Canal RCN)

El clip, que ya suma miles de reproducciones y comentarios, muestra a Maiye luciendo su característica cabellera naranja, aunque un poco más larga, mientras le baila al exparticipante del programa.

Marlon, vestido de negro, sigue el ritmo de la música, aprueba el momento con su actitud y la observa detenidamente, lo que aumentó aún más las especulaciones.

Como era de esperarse, el audiovisual desató todo tipo de reacciones entre los usuarios. Muchos expresaron su sorpresa e incluso cierto malestar, especialmente porque varios se confundieron con la fecha en la que fue grabado, lo que alimentó rumores y diferentes interpretaciones sobre la cercanía entre ambos y un posible noviazgo.

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¿Cómo reaccionaron en redes al video de la hermana de Alexa Torrex, Maiye Torrex, junto a Marlon Solórzano?

A través de los comentarios, varios usuarios expresaron su preocupación, señalando que Maiye no debería estar con el paisa, incluso calificándolo en tono crítico como “un plato típico”.

Por otro lado, hubo quienes se sorprendieron con el video, pero consideraron que Maiye y Marlon podrían formar una buena pareja, asegurando que parecían hechos el uno para el otro.

Ay no, con cualquiera menos con él", "Ya caíste, mana" y "Tal para cual", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Marlon Solórzano recibió críticas en redes por video donde aparece junto a Maiye Torrex. (Foto Canal RCN)

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¿Maiye Torrex y Marlon Solórzano son novios o tuvieron algún romance?

Aunque el video publicado parece ser un recuerdo grabado tiempo atrás, Maiye y Marlon no han dado ninguna evidencia de que hayan tenido una relación amorosa.

Además, aunque varios internautas se confundieron y creyeron que el clip era reciente, esto confirma que actualmente no mantienen ningún vínculo romántico.

Todo indica que el video simplemente corresponde a una colaboración que realizaron en su momento.