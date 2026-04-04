Juanse Laverde rompe su silencio y revela por qué ya no le hablará a Valentino Lázaro

Juanse Laverde asistió como invitado especial al programa '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' del Canal RCN, donde compartió su punto de vista sobre los más recientes acontecimientos del reality y revelar la razón por la que ya no volverá a hablarle a Valentino Lázaro.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Sentido luto en la televisión! Falleció reconocido periodista en accidente de motocicleta

¿Por qué Juanse Laverde ya no le hablará más a Valentino Lázaro de La casa de los famosos Colombia?

El cantante bogotano Juanse Laverde se sinceró en los micrófonos de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', donde le contó a Roberto Velásquez y Néstor Parra, panelistas del programa, que Valentino Lázaro dejó de ser una persona de su agrado.

Juanse Laverde revela por qué no seguirá su amistad con Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

Según explicó, al salir de La casa de los famosos Colombia se encontró con varios clips que circulaban en redes sociales, en los que supuestos amigos del bailarín lo vinculaban con hombres que, aseguró, ni siquiera conocía.

Esta situación fue una de las principales razones que lo llevó a tomar distancia.

Además, confesó que tampoco le gustó que, mientras aún seguía en competencia, Valentino y otros habitantes insinuaran que él usaba a las mujeres para llevar una doble vida y ocultar su verdadera orientación, llegando incluso a involucrar a algunos de sus amigos como si fueran sus parejas.

Esto, según dejó ver, terminó afectando por completo la relación entre ambos.

Eso no lo hace un amigo, me parece muy doble cara. También que haya dicho que estaba enamorado de mí cuando no era cierto", expresó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba contestó la llamada y el jefe la sorprendió con una radical decisión: ¿cuál es?

¿Juanse Laverde declaró gustarle Valentino Lázaro?

En ese mismo espacio, el intérprete de 'Jaque Mate' también aclaró que nunca aseguró sentir atracción por el creador de contenido.

Aunque dentro del reality ambos dejaron atrás algunos conflictos y se perdonaron por situaciones que habían afectado a Juanse, al salir del programa aseguró que entendió que varias de las acusaciones que hizo en su momento sobre Valentino sí tenían fundamento.

Juanse Laverde dejó en claro que jamás admitió gustarle Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

El tema salió a relucir cuando Roberto le preguntó directamente si estaría dispuesto a ser el jefe de campaña de Valentino en caso de que llegara a la final.

Fue entonces cuando Juanse aprovechó para explicar por qué, hoy en día, prefiere mantenerse completamente al margen de él.

Artículos relacionados Viral ¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Juanse Laverde sobre Valentino Lázaro?

Las opiniones en los comentarios estuvieron divididas: mientras algunos seguidores del programa respaldaron la decisión de Juanse, otros lo cuestionaron al señalar que aún es muy joven y que entrar al reality quizá no fue la mejor decisión.